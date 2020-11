Connect on Linked in

Een reconstructie in De Gelderlander schetst de innerlijke problemen van Cees J. en zijn wens definitief af te rekenen met zijn vijanden.

Slaappillen

‘Vandaag ga ik sterven. Laat me gaan.’ Dat appte de Arnhemse ondernemer Cees “Incasso Cees” J. in juli naar een goede vriend. Als deze vriend zich zorgen maakt en bij hem voor een gesloten deur staat belt hij de politie. Nadat agenten zijn woning aan de Jansbinnensingel in Arnhem binnengaan is hij verdoofd door slaappillen. In een ziekenhuis wordt zijn maag leeggepompt.

Vrijdagnacht verwondde hij zichzelf met een vuurwapen en overleed hij in een ziekenhuis. Twee grote rechercheteams onderzoeken nu de verbanden tussen drie dode mannen.

Compagnon

Volgens De Gelderlander dronk Cees J. buitensporig en voelde hij zich door voormalige zakenpartners belazerd. Hij voelde zich gekleineerd. Hij appte aan zijn vriend ook: ‘Vanaf maandag ben ik klaar met een paar vermeende vrienden. We motten aan slag maat.’

‘Everyone wants to be a beast. Until it’s time to do what beasts do’, postte hij donderdag 19 november op zijn Facebookpagina.

Twee afrekeningen, in Amersfoort en in Arnhem volgden.

Een 59-jarige coffeeshophouder is Arnhem is ontvlucht. Deze zegt zich al een jaar lang schuil te houden voor Cees J. en zijn compagnon. Hij noemt het bedrijf van J. (Plan B) geen incassobureau maar een ‘afpersingsbureau’.Hij zegt: Ze hebben geprobeerd om me af te persen voor 75.000 euro. Ik heb geweigerd te betalen.’

Deze man zegt nog altijd bang te zijn.

De compagnon van Cees J. bevestigt aan De Gelderlander het ‘zakelijke conflict’ met de coffeeshophouder. Maar volgens hem is van afpersing geen sprake en wilde de man gewoon niet betalen voor normale, geleverde diensten.

