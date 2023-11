Veel in Nederland gestolen auto’s verhandeld in Ghana

Connect on Linked in

Veel in Nederland gestolen moderne auto’s worden verscheept naar West-Afrika en dan met name naar Ghana. Andere gestolen suv’s gaan naar Duitsland en Polen, waar ze in korte tijd compleet worden gestript. Via digitale volgsystemen zijn de gestolen auto’s wereldwijd terug te vinden. Dat schrijft Het Parool.

Laks

Uit de volgsystemen blijkt volgens de Amsterdamse krant dat Ghana dé bestemming is waar de gestolen auto’s belanden. In of via hoofdstad Accra krijgen de auto’s vervolgens eenvoudig een nieuw leven. Doordat het West-Afrikaanse land zich niet bekommert om autodiefstal maken criminele organisaties handig gebruik van de laksheid van de Ghanese overheid om de handel in gestolen auto’s tegen te gaan, waardoor de straten van Ghana bezaaid zijn met gestolen westerse auto’s.

Populair

Ook vanuit Canada en de Verenigde Staten belandt een stortvloed aan wagens in Ghana. De Amerikaanse FBI probeert de Ghanese overheid te helpen gestolen auto’s te traceren, maar het wemelt in de regio’s rond hoofdstad Accra en handelsstad Kumasi (de tweede stad van Ghana) van autodealers die handelen in gestolen auto’s, zoals de onder autodieven populaire terreinwagens en suv’s, maar ook allerlei andere wagens. In Nederland gestolen auto’s zijn populair, omdat die vaak goed zijn onderhouden en weinig schade hebben ondervonden vanwege het uitstekende Nederlandse wegennet.

Digitpol

Via het volgsysteem Digitpol zijn ook in Nederland gestolen moderne auto’s vaak nauwkeurig te traceren. Auto’s zijn voorzien van elektronica of bakens die hun locatie melden. Uit het volgsysteem zou blijken dat veel auto’s in Ghana door particulieren worden gekocht. Ook West-Afrikaanse landen als Togo en Burkina Faso zijn vaak een eindbestemming voor in Nederland gestolen auto’s. Het gaat weliswaar om een klein aantal gestolen voertuigen, maar volgens deskundigen zit er een strakke organisatie achter.

Europa

Hoewel veel gestolen terreinwagens naar West-Afrika worden verscheept om daar te worden verkocht, is de situatie van de meeste gestolen auto’s die binnen Europa blijven anders. Een auto die ’s nachts in Nederland wordt gestolen, wordt vaak direct de grens over gereden en belandt uiteindelijk in Duitsland of Polen. Daar wordt de auto binnen de kortste keren geheel gestript, waarna de onderdelen worden verkocht.

Digitaal systeem

Gebruikten autodieven vroeger mechanisch gereedschap om auto’s open te breken, tegenwoordig gaat dat vooral met digitale middelen. Met een speciaal apparaat breekt de autodief veelal in op het digitale netwerk van de auto, de can-bus (controller area network). Het speciale apparaat zendt dezelfde signalen naar de auto als de sleutel zou doen en de auto reageert door te openen en te starten.

Een andere methode is de zogenoemde relay-aanval. Hierbij wordt het radiografisch signaal opgevangen van de autosleutel, waarna deze vervolgens versterkt wordt doorgestuurd en de auto met een tweede apparaat kan worden geopend en gestart.

Misdrijven

De Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) heeft dit jaar bijna 6.000 gestolen personenauto’s geregistreerd in Nederland, waarvan twee derde nog spoorloos is. Auto’s worden niet alleen gestolen om te verkopen aan particulieren of voor het strippen van onderdelen, maar ook bij bijvoorbeeld drugshandel, bij ram- en plofkraken of als vluchtauto bij misdrijven.

Zie ook:

Europol: autodieven transporteerden grootscheeps naar West-Afrika

Gestolen auto’s naar West-Afrika

Gestolen bolides geëxporteerd naar Ghana