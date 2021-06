‘Verdachte aanslagen: getuigen zijn onder druk gezet door Satudarah’

Een van de verdachten van een aantal liquidatiepogingen in Twente en Gronau zegt dat in de zaak getuigen onder zijn druk gezet door Satudarah. Dat schrijft TC/Tubantia, die bij een pro forma-zitting was op de rechtbank in Almelo. De verdachte is M. T., alias De Bril of Brillie. De hoofdverdachte is Simo D.. Hij was niet aanwezig. Vanwege veiligheidsrisico’s wordt de zaak op 29 september vervolgd in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Club LuxXx

In februari 2017 werd een kapper met benzine overgoten en in brand gestoken. In mei werd een man in Gronau verwond door vier kogels. Op 19 september is er met een automatisch vuurwapen geschoten op loungebar Club LuxXx aan de Brinkstraat in Enschede, terwijl daar mensen binnen waren. Ook werd diezelfde dag een woning in de buurt beschoten. Ten slotte werd in november 2017 brand gesticht in een woning in Almelo. Het Openbaar Ministerie denkt dat M.T. en Simo D. de opdrachtgevers waren.

Duitsland

De twee zijn in Duitsland veroordeeld tot gevangenisstraffen voor drugshandel. T. mag van de Duitse autoriteiten zijn proces in Nederland bijwonen. Simo D. is na het uitzitten van zijn straf afgelopen december overgeleverd.

De aanslagen zouden deels gericht zijn geweest op leden van de opgeheven motorclub Satudarah. T. stelde dat mensen van Satudarah getuigen onder druk hebben gezet en dat het OM zelfs ‘samenwerkt’ met Satudarah. ‘Beïnvloeden van getuigen is strafbaar. Als het OM niet ingrijpt kan het maar doorgaan’, zei hij.

T. is nog maar één keer kort verhoord. Hij zal voor de zitting van september nog nader worden gehoord.

Bij het gerechtshof Arnhem loopt in hoger beroep de zaak tegen twee mannen die zijn veroordeeld voor uitvoering van enkele aanslagen. Het hof besloot recent enkele belangrijke getuigen te gaan horen. In een separate zaak zijn ook anderen veroordeeld voor plegen van aanslagen.