Verdachte afpersingszaak fruitbedrijf aan lijntje gehouden

De politie heeft de hoofdverdachte in de afpersingszaak van een fruithandel in Hedel enkele dagen om de tuin geleid, om nieuwe aanhoudingen te kunnen voorbereiden.

Foto: verkeerscontrole bij Hedel naar aanleiding van dreigementen bij fruitbedrijf

Vangst

Er werd in mei 2019 bij een fruitbedrijf in Hedel 400 kilo cocaïne ontdekt. Personeel alarmeerde de politie. Die vangst zou het motief zijn voor bedreigingen en een poging tot afpersen van de directie van fruitbedrijf De Groot Fresh Group.

Afpersers

Hoofdverdachte Ali G. (37) uit Hilversum werd op 2 januari van 2021 op het bureau ontboden voor een gesprek. Daar werd afgesproken dat hij zou proberen te onderhandelen tussen de afpersers van fruitbedrijf De Groot en de politie. Hij kreeg hiervoor zelfs een mobiele telefoon mee, om contact te onderhouden.

Dreigement

Achteraf bleek dat G. slechts aan het lijntje werd gehouden, om een groot aantal arrestaties in deze zaak voor te kunnen bereiden. Het fruitbedrijf had vlak daarvoor namelijk weer het dreigement voor een mogelijk liquidatie gekregen. Twee dagen na zijn gesprek werd G. ook zelf aangehouden. Dit meldt het Algemeen Dagblad vandaag.

Ruil

Deze week is pas een proces-verbaal aan het dossier toegevoegd, waarin dit staat omschreven. Ali G. dacht juist met de politie te hebben afgesproken dat hij in ruil voor het onderhandelen met de afpersers, vrijspraak zou krijgen voor hem en zijn medeverdachten, plus een schadevergoeding voor de onterechte gevangenschap. Maar dat liep dus anders. Zijn advocaat Sebastiaan van Klaveren wil nu uitleg over de gang van zaken. Hij vraagt zich af waarom het proces-verbaal over deze manier van werken, pas op aanvraag werd verstrekt.

Eerder was wel al bekend dat justitie met Ali G. in gesprek was geweest.

Crimesite stelde vraagtekens bij het verhaal dat in de media verscheen over de afpersing. Dit zou ook anders kunnen zitten.