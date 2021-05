‘Geheime gesprekken van politie met verdachte onderzoek fruitbedrijf’

Connect on Linked in

De man die de recherche verdenkt van afpersing en het aansturen van aanslagen en intimidaties tegen personeel en directie van fruitbedrijf De Groot in Hedel heeft in het geheim gesprekken gevoerd met politie, kort voor zijn arrestatie in januari. Dat heeft de advocaat van deze Ali G. gezegd aan Omroep Gelderland.

Bemiddelen

De advocaat zegt dat van dit onderhoud geen proces-verbaal is opgemaakt, en dat er geen advocaat of een lid van het Openbaar Ministerie bij aanwezig was. ‘Het enige dat ik verder weet, is dat het gesprek als inzet zou hebben gehad dat de cliënt wilde bemiddelen’, zegt advocaat Sebastiaan van Klaveren.

Politie en Openbaar Ministerie hoopten dat er met de arrestatie van Ali G. een einde zou komen aan de reeks bedreigingen en gewelddadige intimidaties van De Groot. Maar recent zijn er in de regio Kerkdriel opnieuw incidenten en beschietingen geweest die gericht lijken te zijn op (ex)personeelsleden.

De familie van de directie van De Groot leeft al tijden ondergedoken. In dorpen als Kerkdriel en Hedel zit de angst er bij de bevolking goed in.

Bemiddelen

Niet lang nadat er medio 2019 dreigende sms’jes bij directeur William de Groot binnenkwamen werd verdachte Ali G. (37) voor het eerst aangehouden. Aan het einde van de zomer van 2019 nam hij contact op met justitie. Hij zei zelf bekend te zijn met cocaïnehandel, ontkende de afpersing, en te weten wie wel de persoon was die 1,2 miljoen van De Groot eiste. Hij zei te kunnen bemiddelen. Maar justitie wilde daar niet op ingaan. Ook voorspelde hij dat de afpersers zich niet zouden laten tegenhouden als er niet betaald zou worden.

Ali G. heeft dit alles op zittingen tegenover de rechtbank herhaald.

Nu blijkt dus dat de politie afgelopen winter met G. in gesprek geweest is. Wat het heeft opgeleverd is de advocaat van G. niet bekend.

G. heeft aan de rechtbank gezegd dat mensen van het fruitbedrijf langere tijd betrokken zijn geweest bij cocaïnehandel en dat personen bij het bedrijf op zeker moment cocaïne hebben verduisterd. Dat zou een zending van de afperser zijn geweest. Het is volgens hem niet zo dat het geweld verband houdt met een vondst van 400 kilo cocaïne bij het fruitbedrijf in 2019, zoals in de media is geschreven.

Medio juni van dit jaar wordt de rechtszaak tegen Ali G. en zes andere verdachten voortgezet.

Zie ook:

De Marokkaanse vriendin en het fruitbedrijf

Artikelen uit eind 2020:

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#3)

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#2)

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#1)