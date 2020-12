Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#3)

Connect on Linked in

Er werd in mei 2019 bij een fruitbedrijf in Hedel 400 kilo cocaïne ontdekt. Personeel alarmeerde de politie. Die vangst zou volgens de media het motief zijn voor bedreigingen en een poging tot afpersen van de directie van fruitbedrijf De Groot Fresh Group. Maar is dat wel zo? In de sms’jes die de bedreiger aan directeur William de Groot verstuurde wordt helemaal niet gesproken over deze 400 kilo, zo blijkt uit dossierstukken die Crimesite heeft ingezien. Eén van de verdachten in de afperszaak beschuldigt nu directeur De Groot zelf.

Door @Wim van de Pol

Vorige week brandde in Hedel een woning af waar werknemers van het bedrijf woonden en gewond raakten. Dat was een triest hoogtepunt in een lange serie intimidaties, in anderhalf jaar tijd. Komende week staan vier verdachten terecht voor de rechtbank in Arnhem, op verdenking betrokkenheid bij de bedreigingen (niet bij de brandstichting). Ze zijn allen voorlopig op vrije voeten. De persoon die de sms’jes verstuurde is mogelijk niet onder de verdachten.

Aansprakelijk stellen

Bij De Groot Fresh Group in Hedel zijn sinds 2017 meerdere incidenten geweest. Er werd cocaïne gevonden of er werden verdachte (bewapende) mensen in de buurt waargenomen. Op 21 mei 2019 belde het bedrijf de politie nadat er cocaïne is gevonden in een aangevoerde container. Het bleek om 400 kilo te gaan.

Op 26 mei 2019 kwam een eerste dreigend sms’je binnen bij de directeur:

BESTE WILLIAM, BIJ DEZE LATEN WE JOU WETEN DAT WE JOU EN BEN PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK STELLEN VOOR HET VERLIES VAN ONZE HANDEL. JULLIE KRIJGEN EEN BOETE VAN 1,2 MILJOEN EURO.

Een willekeurige medewerker zal worden geliquideerd als aan de eis geen gehoor wordt gegeven, staat er verder. In deze sms wordt niet verwezen naar de 400 kilo. In de latere sms’jes evenmin.

Verlies van welke ‘handel’ gaat het eigenlijk om?

Jullie route

Er is drie dagen later nog wel een andere verwijzing naar kilo’s. De bedreiger stelde aan De Groot een deal voor in een sms:

Jullie betalen 150.000 en wij gebruiken eenmalig jullie route voor 900 kilo. Hebben we een deal?

Er kwam geen deal. De Groot is dan al naar de politie gegaan. Diezelfde dag (op 29 mei 2019) wordt, in overleg met de politie, in Zaltbommel 150.000 euro neergelegd in een niet afgesloten auto (de verdachte die het geld op moet halen, rook onraad en reed weer weg. (tekst gaat verder onder reclame)

Brabants Dagblad

Op dat moment is er nog niks over de bedreiging in de media verschenen. Alleen Crimesite publiceerde op 21 mei 2019 over de cocaïnevangst zelf. Pas op 19 september 2019, als er een pro forma-zitting is tegen de verdachten, komt de bedreiging in het nieuws. Omroep Gelderland meldt het in een verslag. De volgende dag, op 20 september komt het Brabants Dagblad erop terug. In dat verslag staat:

De afpersers hielden de Hedelse fruithandel verantwoordelijk voor het verliezen van een lading cocaïne (400 kilogram), die kort voor het eerste dreigement was ontdekt.

In alle mediapublicaties over de zaak daarna is aangenomen dat de bedreigingen te maken hadden met die 400 kilo. De advocaat van de familie De Groot, Taco van der Dussen, komt in het verhaal aan het woord.

Desgevraagd wil hij nu niet zeggen of hij de koppeling tussen de 400 kilo en de bedreiging heeft gemaakt. Het Openbaar Ministerie in Arnhem wil desgevraagd ook niet zeggen of de officier van justitie toen ter zitting over dat verband heeft gesproken.

Advocaat

Hoe de koppeling met de 400 kilo ook in de krant is gekomen, in januari neemt de advocaat van de familie De Groot openlijk afstand van het verband tussen afpersing en de 400 kilo. Hij doet dat nadat er in januari van dit jaar een handgranaat werd gevonden bij een appartementencomplex in Kerkdriel. Hij spreekt dan over een derde betrokken partij. De advocaat Taco van der Dussen noemt ze ‘aanhakers’:

Dat betekent dat mijn cliënt niet alleen last heeft van drugsleverantie, maar ook van mensen die daar een afpersing of bedreiging op gaan baseren.

‘Verdienmodel’

Vorige week benaderd door Crimesite blijft Van der Dussen daarbij. Hij spreekt van een ‘verdienmodel’ van afpersers. Volgens hem zijn Ali G. en medeverdachten ‘geraffineerde afpersers’ die niks met de cocaïne te maken hebben, en dus ook niet met de 400 kilo. Van der Dussen:

Zo ongeveer één keer per dag komt er drugs binnen bij bedrijven in Nederland, die daar niets mee te maken hebben. De Groot ook niet. Bij De Groot wordt zoiets helemaal volgens protocol met de politie afgehandeld. Het bedrijf en mijn client worden nu afgeperst door mensen die helemaal niets met de gevonden drugs te maken hebben. Dat komt helaas vaker voor. Ze haken in op de drugsvangsten en speculeren op de angst die bedrijven hebben voor drugsdealers. Het is een nieuw verdienmodel.

De afpersers spelen volgens Van der Dussen op de drugsvangsten bij (bijvoorbeeld) fruitbedrijven in. Dit soort afpersingen komen – zegt hij – ‘veel vaker’ voor. Welke voorbeelden daarvan zijn is onbekend.

Bijzonder

De vraag is nog wel: hoe weet advocaat Van der Dussen eigenlijk zo zeker dat verdachte Ali G. niet als eigenaar betrokken was bij de 400 kilo?

Ali G. zelf heeft weliswaar vanaf het begin aangegeven dat hij niet bij de 400 kilo of andere partijen bij De Groot betrokken was. Maar het zou natuurlijk best kunnen dat hij toch zowel afperser als eigenaar van de 400 kilo was. Temeer daar G. in een verklaring heeft gezegd dat hij wel degelijk in cocaïne handelt.

Het is bijzonder dat advocaat Van der Dussen er kennelijk, in ieder geval vanaf januari, van uit gaat dat Ali G. niet bij de 400 kilo betrokken was. Desgevraagd wil Van der Dussen hier tegen Crimesite niet op reageren.

‘Bedragen aangenomen’

Crimesite heeft Ali G. benaderd met vragen over het dossier. G. zegt volkomen onschuldig 296 dagen in voorlopige hechtenis te hebben gezeten voor de bedreigingen, en dat zijn verklaringen door justitie nooit serieus zijn genomen.

Hij onderstreept andermaal nooit bij bedreigingen tegen De Groot of bij een partij cocaïne bij De Groot betrokken te zijn geweest. De beschuldiging van Van der Dussen, advocaat van de familie De Groot, steekt hem enorm, zegt hij. Daarom wil hij nu tegen Crimesite vertellen hoe het, volgens hem, echt zit. Ali G.:

Ik zou normaal gesproken nooit een ander tegenover politie of justitie belasten. Al zou ik 20 jaar de gevangenis in moeten. Maar in dit specifieke geval wil ik nu graag het volgende aangeven. William de Groot heeft verschillende malen bedragen aangenomen van mijn kennis zodat er gebruik gemaakt kon worden van zijn containers. Een aantal werknemers was hiervan op de hoogte. In de loop van 2019 is er een container aangekomen bij het bedrijf van William. In deze container hebben een aantal tassen gezeten met drugs. William heeft dit ontkend tegen mijn kennis. Hij gaf aan dat er helemaal geen drugs in zat, terwijl de GPS die in een van de tassen zat als laatste locatie De Groot Fresh Group aangaf. Dit betekent dus dat een van zijn werknemers de tassen heeft gestolen. En omdat de eigenaren van de drugs niet weten welke werknemers wel of niet op de hoogte waren hebben ze William en zijn broer verantwoordelijk gesteld. Dit is het verhaal zoals het is.

Dit is een uitlating van een verdachte, die natuurlijk met de nodige achterdocht moet worden bekeken. Maar het is wel een uitlating die nieuw is en een ander licht werpt op de feiten.

Zware beveiliging

Als het waar zou zijn dan staat de 400 kilo los van de partij waar het de bedreiger werkelijk om gaat, een partij die niet in het nieuws is geweest en niet is gepakt door de politie. En, als er iets van waar zou zijn, helpt het misschien te verklaren waarom de bedreigingen en intimidaties zo lang voortslepen, en nog voort lijken te gaan, ondanks het politie-onderzoek, de detentie van Ali G. en ondanks de zware beveiliging die de politie inzet om de familie De Groot, en (ex)werknemers van het bedrijf te beschermen.

Crimesite heeft om een reactie gevraagd op deze uitlating van de verdachte Ali G. aan advocaat Taco van der Dussen, van William de Groot. Van der Dussen koos ervoor niet te reageren.

Deze week zal deze reactie van Ali G. op de zitting voor de Arnhemse rechtbank ongetwijfeld aan de orde gaan komen.

