Verdachte Brabantse megazaak op vrije voeten

Eén van de verdachten in het grootschalige onderzoek naar de familie rond Martien R. uit Oss is door de rechtbank in Den Bosch op vrije voeten gesteld. Het gaat om Helmonder Frank L. (46). De politie noemt hem de wapendeskundige van de criminele organisatie. De zaak tegen Frank L. (alias “Goudhaantje”) had ernstige vertraging opgelopen omdat hij in juni, bij de inhoudelijke behandeling, een andere advocaat nam.

Rol

De advocaten van de andere verdachten legden de verdediging neer uit protest tegen de houding van de rechtbank. L. nam als enige een andere advocaat. Zijn zaak werd afgesplitst.

Yehudi Moszkowicz, de nieuwe advocaat, kreeg toen de tijd om zich in in het lezen in het omvangrijke dossier van onderzoek Alpha. Moszkowicz wees op de extra tijd die L. door de vertraging in hechtenis zou moeten doorbrengen terwijl de straf nog ongewis is. Hij hield de rechtbank ook voor dat naar zijn inzien de rol van L. binnen de criminele organisatie ‘minimaal’ zou zijn geweest en dat het bewijs over een belangrijke rol bij het verkrijgen van en handelen in wapens door L. er mogelijk helemaal niet zou zijn. Hij had daarom om schorsing van de voorlopige hechtenis gevraagd.

Het Openbaar Ministerie had zich juist tegen vrijlating van L. verzet, ook al omdat L. volgens het OM niet alleen een prominente rol in de wapenhandel had in een krachtige criminele organisatie maar tevens betrokken zou zijn geweest bij handel in cocaïne.

Huisarrest

De rechtbank vindt de tijd tot aan de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak – begin volgend jaar – nog lang, ook gezien het feit dat L. sinds november 2019 vastzit.

Er zijn door de rechtbank voorwaarden gesteld aan de schorsing. L. mag alleen door de week overdag zijn woning in Helmond verlaten om te werken en zich verder aan zijn huisarrest houden. Hij mag ook geen contact hebben met de veertien andere verdachten in de zaak. Volgende week besluit de rechter in de zaken van de medeverdachten. Tegen Martien R. is hoogste straf geëist: zestien jaar.