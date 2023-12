Verdachte dodelijke schietpartij Zwolle is voormalig No Surrender-lid

Connect on Linked in

De 54-jarige Zwollenaar die donderdagavond is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Zwolle, is voormalig No Surrender-lid Aboes G. Dat melden betrouwbare bronnen aan Crimesite. Bij de schietpartij aan de Palestrinalaan kwam donderdagmiddag de 38-jarige Zwollenaar Danny Nijland om het leven.

Aboes G. was in het verleden lid van het Zwolse chapter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender. Hij kwam in 2016 in het nieuws toen hij in Zwolle op zijn motor werd aangereden door een auto. G. raakte zwaargewond aan zijn enkel bij het ongeval, maar de politie stelde geen proces-verbaal op. Agenten verklaarden dat de auto voorrang had en vertrokken weer. Volgens G. kwam dat omdat hij een hesje droeg van No Surrender.

Gebrouilleerd

Later raakte Aboes G. gebrouilleerd met de motorclub en werd hem verweten dat hij met enkele anderen zonder toestemming onder de naam “No Surrender – La Familia” in Duitsburg een chapter op wilde richten. Hij zou volgens de motorclub de naam van No Surrender misbruikt hebben, zichzelf captain hebben genoemd en de colours van No Surrender hebben gedragen.

Doodgeschoten

Aboes G. werd donderdagavond opgepakt in Maarssen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij waarbij donderdagmiddag de 38-jarige Zwollenaar Danny Nijland overleed. Bij de schietpartij die rond 15.15 plaatsvond aan de Palestrinalaan in de Zwolse wijk Holtenbroek, werd Nijland, bewoner van de daargelegen Glenn Miller Flat, geraakt. Hij zou aan de achterkant van het gebouw op straat zijn klemgereden en vervolgens zijn neergeschoten. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten, Nijland overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Wietkwekerij

Op 6 januari 2023 werd in zijn woning aan de Palestrinalaan een kleine wietkwekerij met 19 planten gevonden. Woningcorporatie Delta Wonen spande in maart dit jaar een kort geding aan tegen de bewoner om zijn woning te ontruimen, maar uiteindelijk mocht Nijland er blijven wonen. Wel kreeg hij een waarschuwing van de gemeente. Zijn woning zou zwaar vervuild zijn geweest.

Loopjongen

Nijland stond onder curatele. Hij was in het verleden ook actief als kickbokser en vocht verschillende wedstrijden. Nijland kampte in het verleden met verslavingen. Volgens ingewijden was het slachtoffer geen grote speler in het criminele milieu, maar een ‘loopjongen die zich met veel dingen inliet (o.a. cocaïne) en aan de zelfkant van de maatschappij bungelde’.

Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.