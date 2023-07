‘Liquidatieslachtoffer neef van NLS-verdachte’

Connect on Linked in

De man die vorige week maandag overdag tussen spelende kinderen werd doodgeschoten op de Rotterdamse Johannes van Bijnenstraat was een neefje van een kopstuk van de Curaçaose criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS). Dat schrijft De Telegraaf op basis van bronnen in het criminele milieu.

Filmpje

Slachtoffer Farchentley Wawoe heeft volgens die bronnen enige tijd geleden een partij drugs geript. Op een filmpje dat rondgaat op WhatsApp is te zien hoe na de diefstal een man met een tas in een donkerkleurige Volkswagen stapt en wegscheurt. Dan volgt een foto van Wawoe. Degene die het filmpje heeft gemaakt zegt Wawoe te willen vinden.

Dennis G.

NLS-kopstuk Nuto Wawoe wacht in een cel in de Dominicaanse Republiek op uitlevering naar Curaçao, waar hij wordt verdacht van onder meer drugshandel en liquidaties. Hij werd aangehouden in de Dominicaanse Republiek, samen met Dennis G. en een andere Nederlander.

17-jarige

Een 17-jarige jongen uit Vlaardingen die kort na de liquidatie van Wawoe werd opgepakt is na enkele dagen vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Een 24-jarige man uit Vlaardingen die in Rotterdam is aangehouden is door de rechter-commissaris twee weken in voorlopige hechtenis geplaatst.

Vorig jaar november Wawoe kreeg in november een gevangenisstraf van zes maanden opgelegd in verband met de afpersing van voetbaltrainer Najim N. van voetbalclub VFC in Vlaardingen.

In Limburg had Wawoe in augustus voor de rechter moeten verschijnen omdat hij werd verdacht van diefstal met geweld in vereniging in oktober 2019 in Landgraaf, en handel in softdrugs.