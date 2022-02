‘Verdachte dumpen lichaam in dakkoffer leende een bestelbusje’

Connect on Linked in

De verdachte in de zaak van de overleden vrouw die in de dakkoffer van een auto in het Drentse Oranjekanaal is gevonden is de 52-jarige tandtechnicus Jan Willem H. (52) uit Assen. Volgens De Telegraaf heeft hij heeft twee dagen voor de vondst van het lichaam van zijn Hongaarse ex-vrouw Eva een bestelbusje geleend van vrienden. Deze mensen vermoeden nu dat hun voertuig is gebruikt voor het dumpen van de dakkoffer met de dode vrouw. De vrouw werd al twee jaar vermist.



Riool

Het lichaam werd gevonden opdezelfde dag dat H. het busje had geleend. De politie heeft invallen gedaan in verblijfplaatsen van H. en ook in diens tandtechnisch laboratorium. Daar hing volgens een bekende een ‘penetrante lucht’. Volgens de vader van de verdachte zou die stank zijn veroorzaakt door een verkeerd aangelegd riool.

De verdachte Assenaar leerde zijn Hongaarse vrouw kennen in een seksclub in Emmen. Ze trouwden in 2011 en kregen kinderen. De vrouw bleef ook nog andere mannen ontmoeten, vertelden bekende aan De Telegraaf . H. had daar grote moeite mee.

Wietplantage

H. is in 2014 veroordeeld voor een kleine wietplantage. Hij kreeg een werkstraf van 120 uur en een maand cel voorwaardelijk. Zijn vrouw werd door de rechter vrijgesproken.

Het huwelijk was slecht en er was sprake van huiselijk geweld. De kinderen werden uit huis geplaatst. In februari 2020 was er voor het laatst contact met de vrouw. H. vertelde bekenden dat zijn ex in Engeland verbleef.