Verdachte Hans O. opnieuw opgepakt voor kofferbankmoord

Connect on Linked in

Een 42-jarige man uit Emmen is maandagochtend aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Ralf Meinema (31) in 2017. Het gaat om Hans O., die in maart 2018 ook al werd opgepakt in verband met de moord, maar drie maanden later wegens gebrek aan bewijs werd vrijgelaten. Hij bleef wel verdachte in de zaak.

Vorige week werd de 28-jarige Kenny B. uit Klazienaveen opgepakt in verband met de dood van Meinema. Zijn voorarrest is vrijdag verlengd. In februari werd bekend dat er een belangrijke tip was binnengekomen in het onderzoek.

Veel geweld

Ralf Meinema uit Klazienaveen werd op 31 maart 2017 dood gevonden in de kofferbak van zijn auto. De auto hing half in het Stieltjeskanaal, tussen Coevorden en Zandpol. Hij bleek met veel geweld om het leven te zijn gebracht.

Woonwagenkamp

In 2018 werd de destijds 39-jarige Hans O. uit Emmen gearresteerd. Hij woonde op een woonwagenkamp in de wijk Rietlanden. Daar had de telefoon van Meinema voor het laatst contact met een gsm-mast gehad. De aangehouden Emmenaar zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.