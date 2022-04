Verdachte in slaapzak in containerterminal vrijgesproken van uithalen

Connect on Linked in

Een verdachte die volgens het Openbaar Ministerie cocaïne uit containers wilde halen op het terrein van de containerterminal van ECT Delta in de Rijnmond is door het gerechtshof Den Haag vrijgesproken. De verdachte en medeverdachten werden aangehouden in en rond containers terwijl ze voorzien waren van voedsel, slaapzakken, telefoons met powerbanks, kniptangen, handschoenen en tape. Dergelijk materiaal hoort bij een ploeg uithalers.

Schroevendraaiers

In de zaak waren oorspronkelijk zes verdachten. Vijf waren er door de rechtbank vrijgesproken, één kreeg een celstraf van een jaar en was in hoger beroep gegaan.

De verdachte was op 2 mei 2020 samen met een medeverdachte aangehouden in een lege container op het terrein van de ECT Delta Terminal op de Maasvlakte. Zowel de verdachte als de medeverdachte lagen in slaapzakken. In de container lagen kniptangen, schroevendraaiers, dopsleutels, handschoenen, levensmiddelen, tape, powerbanks en drie telefoons.

Niet duidelijk

Ondanks de spullen die de groep bij zich had achtten de rechtbank, en nu het hof, dat niet duidelijk is wat de mannen op het terrein van de containerterminal kwamen doen. Er was geen verband met cocaïne aan te tonen. En een veroordeling voor deelname aan drugssmokkel is daardoor onmogelijk, concludeert het hof.

Sinds 1 januari van dit jaar is de nieuwe zogenoemde uithalerswet van kracht. Als mensen zich nu onbevoegd op haventerreinen begeven kunnen ze in principe gestraft worden voor voorbereidingshandelingen voor een criminele organisatie die bijvoorbeeld drugs, wapens of mensen smokkelt.

Recent werden zeven verdachten aangetroffen op een haventerrein in een container die was ingericht als een soort hotelkamer. In februari veroordeelde de rechtbank verdachten voor overtreding van de nieuwe “uithalerswet”.

