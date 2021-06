Verdachte in zaak zelfmoord undercoveragent blijft vastzitten

Connect on Linked in

De rechtbank in Breda heeft donderdag het voorarrest verlengd van de verdachte drugshandelaar Joop M. In deze zaak pleegde een politie-infiltrant in april van dit jaar zelfmoord.

Vracht

Joop M. uit Zevenbergschen Hoek zou de tussenpersoon zijn geweest van verschillende drugsorganisaties. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de import van 812 kilo cocaïne via de haven van Vlissingen, die in 2018 werd aangetroffen in een vracht bananen in een loods in Moerdijk. Ook in december van het jaar erop zou hij 500 kilo hebben ingevoerd.

Rol

BN De Stem meldt donderdag dat de advocaat van Joop M. te weinig aanleiding ziet voor de verdenking van haar cliënt. ‘Het OM schat zijn rol veel te groot in’, tekende de krant vanmorgen op uit de mond van raadsvrouw Simone van Hees.

Druk

Justitie sprak vandaag haar medeleven uit en haar waardering voor de undercoveragent, die op 14 april van dit jaar zelfmoord pleegde, nadat hij in zijn rol toenadering had gezocht tot Joop M. en zich in zijn buurt had gevestigd. De mannen bouwden een band op en het leidde er zelfs toe dat de vrouw van M. avances in zijn richting maakte. De druk die de agent in zijn rol voelde, zou er toe geleid hebben dat hij zichzelf om het leven bracht.

Een mogelijk tekort aan verdenkingen en het feit dat ook de verdachte en zijn vrouw geschokt waren door de zelfmoord van de man, vond de rechtbank niet voldoende om de man op vrije voeten te stellen.

Deze zaak leidde eerder tot grote verontwaardiging over de vermeende slechte begeleiding van de afdeling Werken Onder Dekmantel van de politie. Er waren al langer vraagtekens over de zaken waarin Joop M. een van de verdachten was, met de codenamen ‘Kickstarter’ en ‘Zebra’, omdat hij steeds niet in hechtenis werd genomen. Anonieme bronnen gaven eerder aan dat hij voorkomt in onderzoeksdossiers naar Roger P., ook wel bekend als ‘Piet Costa’.