Politie-undercover werkte op hoofdverdachte Vlissingse coke-onderzoeken

De undercover-politieman die recent zelfmoord pleegde werkte op één van de hoofdverdachten in een grote zaak rond grootschalige importen van cocaïne via de haven van Vlissingen: Joop M.. Deze verdachte komt voor in verschillende onderzoeken naar cocaïnehandel en werd ook wel “Kickstarter” of “Zebra” genoemd. Omdat hij, ondanks een grote rol in het onderzoek “Grant”, niet werd aangehouden en ook niet in andere onderzoeken, dachten advocaten dat M. een informant moest zijn.

Door @Wim van de Pol

Uit onderzoek van verslaggevers van BN/De Stem en het Algemeen Dagblad blijkt nu de ware reden voor het aanvankelijk ongemoeid laten van Joop M.: de politie-undercover was bevriend geraakt met M. en zijn vrouw Debbie, en hij werkte op de twee. Justitie wilde dat kennelijk vruchtbare traject nog laten doorlopen.

De politie had in januari 2020 een huis in Zevenbergschen Hoek pal naast dat van Joop en Debbie gekocht (voor 550.000 euro), zodat de undercover gemakkelijker aan kon pappen.

In juli vorig jaar werd een serie verdachten aangehouden in een Vlissings coke-ondezoek maar Joop M. bleef buiten, tot verwondering van velen. Uit het dossier bleek dat M. een hoofdverdachte was. Uiteindelijk arresteerde de politie hem enige maanden later wel voor transporten via de haven van Vlissingen: 812 kilo cocaïne in oktober 2018 en 500 kilo in december 2019. Debbie bleef nog op vrije voeten.

M. handelde in wc-potten en beheerde tevens een administratiekantoor.

Naima Jillal

Een betrouwbare bron die anoniem wil blijven stelt dat Joop M. voorkomt in onderzoeksdossiers van de recherche naar Roger P. (alias Piet Costa) en zijn verdwenen contact Naima Jillal. De naam van M. is weggehouden uit de dossiers naar Piet Costa en ook uit onderzoek Dobricic, waarin verschillende verdachten zijn veroordeeld voor grootschalige smokkel van cocaïne.

Er zijn volgens deze bron observaties van de politie geweest waarin M. is gezien met zowel Jillal als met Roger P. en met andere verdachten uit die onderzoeken.

Grant

In het onderzoek Grant, waarin de rechtbank van Arnhem een groep verdachten tot meer dan tien jaar cel veroordeelde voor cocaïne-importen, speelde Joop M. ook al een prominente rol. De politie luisterde al jaren geleden met microfoons gesprekken af tussen de hoofdverdachte Cem S. en Joop M.. S. en M. hadden bijzonder geregeld contact met elkaar.

In juni vorig jaar leidde dat feit tot merkwaardige onduidelijkheid in het Grant-proces. De officier van justitie noemde M. ‘een dikke verdachte’ maar weigerde te vertellen waarom deze “Zebra” uit de wind werd gehouden. Ook werden de meeste dossierstukken over M. niet aan de rechtbank overlegd. De officier zei dat M. in een ‘ander’ onderzoek verdachte was, en wilde niet vertellen bij welk parket dat liep. (tekst gaat verder onder reclame)

Waarom doorgaan?

Nu blijkt dus dat het om onderzoek naar cokesmokkel in Vlissingen bij het parket in Breda ging. De politie-undercover was vorige zomer nog druk bezig gesprekken te voeren met Joop en Debbie. Hij vergaarde informatie die in deze onderzoeken moest worden gebruikt. In januari van dit jaar stelde het Openbaar Ministerie nog dat er in de haven van Vlissingen drie netwerken die cocaïne smokkelen actief waren.

En ook na de arrestatie van Joop M. bleef de undercover werken met Debbie.

In het verslag van BN/De Stem en het AD valt te lezen dat dit uit de hand liep. Debbie begon amoureuze avances richting de undercover te maken, terwijl die al een jaar van zijn gezin weg was. Hij kwam in gewetensnood. Bovendien begonnen personen uit het criminele milieu hem te benaderen als contactpunt voor Joop M..

Uiteindelijk eindigde de operatie van de undercover met desastreuze gevolgen.

Een belangrijke vraag komt op: wat was nu de reden dat de undercover met zijn gevaarlijke werk moest doorgaan nadat Joop M. al was opgepakt?

Corruptie

De standaard-procedure is om een undercover na de aanhoudingen direct uit de de zaak te halen, in de eerste plaats voor zijn of haar veiligheid. In dit geval is van dat principe afgestapt. Onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de fatale afloop hieraan te wijten valt. De geestelijke druk op de undercover zal in ieder geval hoog zijn geweest.

De reden dat is besloten om de undercover onder hoog risico door te laten werken is de corruptie onder ambtenaren en havenmedewerkers in Vlissingen.

“Zebra” is crimineel jargon voor een corrupte ambtenaar. Joop M. was geen ambtenaar maar stuurde volgens de politie corrupte personen aan.

Deze corruptie zat de autoriteiten zo hoog dat enige jaren geleden was besloten om de dure en vergaande operatie op Joop M. te beginnen. En eind vorig jaar woog de zaak over de corruptie nog steeds dusdanig zwaar dat besloten werd tot continuering van de inzet van de undercover. In november vorig jaar haalde de politie ook nog een keer de kwestie naar voren in het programma Opsporing Verzocht toen er beelden werden getoond van smokkelende havenarbeiders.

Deze week werd ook Debbie aangehouden, op verdenking van witwassen.

