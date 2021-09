Verdachte kunstroof Zaans Museum was Van Gogh-rover

Connect on Linked in

De 49-jarige Amsterdammer Henk B. heeft zich dinsdagavond gemeld op een politiebureau in Amsterdam. Hij is verdachte van de mislukte kunstroof in augustus in het Zaans Museum, zo meldt een betrouwbare bron aan Crimesite. Een politiewoordvoerder heeft dit inmiddels bevestigd aan het Algemeen Dagblad. De recherche had B. al langer op de korrel. Eerder was er een inval in het huis van zijn vriendin. Henk B. was ook betrokken bij de roof van twee doeken van Vincent van Gogh uit het Stedelijk Museum in Amsterdam in 2002, samen met “Okkie” D..

Scooter

Het museum aan de Zaansche Schans werd op 15 augustus overvallen door twee gewapende mannen die probeerden op een scooter te ontkomen met het schilderij De Voorzaan en de Westerhem (foto) van de Franse schilder Claude Monet. Door ingrijpen van passanten bleef het schilderij achter. Eén van de daders loste een schot.

De politie doet nog onderzoek naar de tweede verdachte en geeft verder aan momenteel geen nadere informatie te verstrekken over de zaak.

Pruik

Bij de overval ging er veel mis. Zo werd bij één van de daders door omstanders een pruik van zijn hoofd getrokken en werd deze gefotografeerd, zo zegt de Crimesite-bron. Dat zou Henk B. zijn geweest.

Henk B. is in 2017 veroordeeld voor het afpersen van een ondernemer in Lisse.

De gestolen schilderijen van Van Gogh bleken te zijn geleverd aan de onlangs in Dubai opgepakte Italiaan Raffaele Imperiale, een contact van Henk B.. Ze werden teruggebracht naar Amsterdam. Henk B. werd in 2004 veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf en het betalen van een schadevergoeding van 350.000 euro. Octave “Okkie” D. kreeg ook 3,5 jaar cel moet nog hetzelfde bedrag betalen.

B. koos er na zijn veroordeling voor de Van Gogh-roof voor om geen schadevergoeding te betalen en ervoor te gaan zitten.