Verdachte moord Amsterdam-Rijnkanaal pleegt zelfmoord in cel

Connect on Linked in

De verdachte die terecht had moeten staan voor de moord op Bas Vijzelaar is woensdagochtend dood gevonden in zijn cel in het huis van bewaring in Krimpen aan den IJssel. Dat heeft de officier van justitie tijdens een pro forma-zitting voor de rechtbank in Utrecht meegedeeld. Het gaat om Nick B. (30), een man die voorheen werkte als portier in het Amsterdamse uitgaanscircuit.

B. uit Ouderkerk aan de Amstel was één van de twee verdachten in de zaak. Nick B. werkte ooit enige tijd in een feestcafé op het Rembrandtplein.

De 33-jarige Bas Vijzelaar werd op 14 maart in de ochtend gevonden nadat een voorbijganger alarm had geslagen omdat er bloed, glas en een mobiele telefoon op de Kanaaldijk Oost langs het Amsterdam-Rijnkanaal waren gezien. Met behulp van een sonarboot en duikers heeft de politie daarna Vijzelaars auto en lichaam onder het wateroppervlak aangetroffen.

In mei hield de politie een tweede, 29-jarige, verdachte aan.