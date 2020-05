Politie houdt tweede verdachte aan in moordzaak Amsterdam-Rijnkanaal

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de dood van de man die op half maart in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen is gevonden heeft de politie dinsdagochtend een tweede verdachte gearresteerd. Het is een 29-jarige man uit Utrecht. De politie zegt nog nader te onderzoeken wat de precieze verdenking is.

Bloed

De 33-jarige Bas Vijzelaar werd op 14 maart in de ochtend gevonden. Een voorbijganger had alarm geslagen omdat er bloed, glas en een mobiele telefoon op de Kanaaldijk Oost te zien waren. Met behulp van een sonarboot en duikers heeft de politie daarna Vijzelaars auto en lichaam onder het wateroppervlak aangetroffen.

Camerabeelden

Al snel kreeg de politie een verdachte in beeld: de 30-jarige Nick B. uit Oudekerk aan de Amstel werd op 16 maart aangehouden. Afgelopen week meldde de politie al dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat er bij de moord een tweede persoon betrokken is geweest.

Zo beschikt de politie over diverse camerabeelden waarop de auto van het slachtoffer te zien is, samen met andere voertuigen en personen.

De precieze toedracht van het misdrijf is nog volop in onderzoek bij de politie. Mogelijk zullen er nog andere verdachten worden opgepakt.

