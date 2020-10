Verdachte moord Belgische zakenman op vrije voeten

Connect on Linked in

De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van twee verdachten van de moord op de Belgische zakenman Stefan Bogaerts opgeheven. Het gaat om Marciano M., voorheen president van Caloh Wagoh MC in Den Haag. M. is begin mei gearresteerd. Volgens het Openbaar Ministerie trad M. op als chauffeur. Eén van de andere twee verdachten is ook op vrije voeten gesteld.

Criminele organisatie

Het Openbaar Ministerie had de rechtbank gevraagd Marciano M. gevangen te zetten op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie maar dat verzoek heeft de rechtbank afgewezen.

Volgens de rechtbank zijn de aanwijzingen voor de betrokkenheid van M. bij de zaak op dit moment niet sterk genoeg om hem nog langer in voorlopige hechtenis te houden. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Anonieme getuige

In mei was er volgens het OM is nieuw bewijs tegen de drie verdachte. Omdat een nieuwe anonieme getuige namen noemde van personen die Bogaerts in het najaar van 2017 op de Lisstraat in Spijkenisse zouden hebben vermoord. Marciano M. was allang in beeld bij de recherche in het Eris-onderzoek naar moorden door leden van Caloh Wagoh omdat hij de president van de club in Den Haag was.

Na de moord op Jaïr Wessels op 7 juli 2017 in Breukelen leidden verschillende sporen de recherche naar Michel K. en (de latere kroongetuige) Tony de G. en ook naar landelijke Caloh Wagoh-president Delano “Keylow” R..