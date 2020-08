Caloh Wagoh-president voerde in media actie voor woonwagenbewoners

Connect on Linked in

Marciano M., die in mei werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts, dook eind 2018 meerdere malen op in de media. De 42-jarige president van motorclub Caloh Wagoh in Den Haag voerde namens woonwagenbewoners actie tegen het zogeheten uitsterfbeleid. ‘Ze proberen onze cultuur af te pakken’, zei hij tegen verschillende media.

Betonblokken

In artikelen en een video van Trouw en AD verzette M. zich in oktober 2018 tegen het zogeheten uitsterfbeleid dat veel gemeenten hanteren sinds het afschaffen van de Woonwagenwet in de jaren ­negentig. Dat houdt in dat als ouderen overlijden de standplaats wordt opgeheven. Sinti, Roma en woonwagenbewoners verzetten zich tegen dit beleid. In sommige gevallen plaatsen gemeenten grote ­betonblokken op vrijgekomen standplaatsen, om te voorkomen dat iemand zijn caravan, vouwwagen of tent er neer kan zetten.

Eris-proces

Marciano M. is een van de verdachten in het Eris-proces, waarin voornamelijk leden van Caloh Wagoh terechtstaan voor verschillende liquidaties en moordplannen en -pogingen. In totaal staan twintig verdachten terecht. Volgens het Openbaar Ministerie en de politie was Marciano M. als chauffeur voor de twee uitvoerders Errol van M. (33) en Jack S. (49) betrokken bij de liquidatie op Stefaan Bogaerts op 21 september 2017 in Spijkenisse. (tekst loopt door na de advertenties).

Kroongetuige

Marciano M. is een ex-schoonbroer van kroongetuige Tony de G., die als voormalig lid van Caloh Wagoh uitgebreide verklaringen aflegde tegen zijn voormalige ‘brothers’. Volgens De G. speelde M. ook een rol bij het opdracht geven voor het beschieten van een woonhuis van de Marokkaanse hasjhandelaar Mohamed H. in Doorn, op 29 juni 2017. De G. zei in een van zijn verklaringen dat Marciano M. in opdracht van Delano “Keylow” R. Jack S., Tony de G., en anderen aanstuurde. Volgens De G. perste Marciano M. ook mensen af. De G. stelt in een verklaring als hem een foto van M. wordt getoond:

Dat is Marciano M.. Ken ik al mijn hele leven. Heb bij hem in de chapter gezeten. Hij is nu president van Den Haag. Hij heeft de beschikking over Jack. Hij staat persoonlijk in contact bij Delano. Hij stuurt Jack aan. Hij krijgt klussen van Delano. Hij is bereid om alles te doen voor geld. Hij doet niets zelf maar stuurt het aan, laat het aan andere over zoals X of een Jack.

Saillant is dat niet alleen de nationale Caloh Wagoh-president Keylow de laatste twee decennia meerdere malen de media opzocht, maar dus ook de president van het Haagse Caloh Wagoh-chapter dit de afgelopen jaren deed.

‘Ze willen onze cultuur afpakken’

Ook in een item voor Den Haag FM wordt Marciano M. geïnterviewd in oktober 2018 als hij en zijn familie een plek eisen op een woonwagenkamp. Op dertig plekken in Nederland voeren woonwagenbewoners dan actie. Op een kamp in het Wateringse Veld in Den Haag bezetten M. en andere woonwagenbewoners het gebied omdat ze meer ruimte willen voor woonwagens. M.: ‘Ze kunnen niks bouwen, maar ze kunnen wel alles dichtgooien. Ze proberen onze cultuur af te pakken, maar dat laten wij gewoon niet toe. Wij gaan gewoon een huis niet in, wij kunnen niet wennen aan een huis. Wij hebben ook rechten zoals elk mens. Naar ons wordt niet geluisterd.’

Ook nam M. met enkele anderen een protestclip op. In het Haagse rapnummer Niemand Die Wat Zegt vroegen ze aandacht voor het uitsterven van hun cultuur als reizigers, Sinti en Roma. Het nummer werd geupload door Cicarios, het Haagse chapter van Caloh Wagoh.