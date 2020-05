Nieuwe verdachte Spijkenisse-moord was Haagse president Caloh Wagoh

Connect on Linked in

De derde verdachte die begin deze maand is aangehouden voor de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts (foto) is Marciano M. (42). Hij was de president van Caloh Wagoh MC in Den Haag. Het Openbaar Ministerie bracht woensdag naar buiten dat M. bij de moord volgens de politie als chauffeur voor de twee uitvoerders Errol van M. (33) en Jack S. (49) optrad.

Door Wim van de Pol

Volgens het OM is nieuw bewijs de reden om M. en de andere twee aan te houden. Een nieuwe anonieme getuige heeft namen genoemd van de de mensen die Bogaerts in het najaar van 2017 op de Lisstraat in Spijkenisse hebben vermoord.

Marciano M. was allang in beeld bij de recherche in het Eris-onderzoek naar Caloh Wagoh omdat hij de president van de club in Den Haag was. Na de moord op Jaïr Wessels op 7 juli 2017 in Breukelen leidden verschillende sporen de recherche naar Michel K. en (de latere kroongetuige) Tony de G. en ook naar landelijke Caloh Wagoh-president Delano “Keylow” R..

Op 21 september 2017 was de liquidatie van Bogaerts. Op 13 oktober van dat jaar werden Michel K. en Tony de G. opgepakt. In januari 2018 begon De G. tegen de recherche verklaringen af te leggen.

Doorn

Volgens Tony de G. was in Den Haag Michel K. de vice-president en Jack S. de sergeant-at-arms. De Haagse president Marciano M. speelde een rol bij het opdracht geven voor het beschieten van een woonhuis van de Marokkaanse hasjhandelaar Mohamed H. in Doorn, dat op 29 juni 2017 gebeurde. De opdracht kwam – zegt Tony de G. – van Delano R. die weer opdracht zou hebben gehad van van Ridouan Taghi. De G.:

Ik weet niet of Delano contact heeft gehad met die Marokkaan Taghi uit Dubai of met die Surinamer in Spanje. De opdrachtgever is sowieso Taghi, de baas. Hij vraagt Delano voor het uitvoeren van de opdracht. De andere man, die Surinamer in Spanje werkt voor Taghi [volgens de politie doelt De G. hier op Jermaine B.]