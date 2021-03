Verdachte moord eethuis Rotterdam in Turkije met video gehoord

Connect on Linked in

De zitting in de zaak tegen de twee verdachten van de moord op Hamdi Bilir (29, foto), in 2014 in Rotterdam, is uitgesteld tot mei. De Turkse autoriteiten hebben deze week aan het Nederlandse Openbaar Ministerie laten weten dat verdachte Cengiz A. in Turkije middels een videoverbinding kan worden gehoord, aldus het Algemeen Dagblad.

Bilir werd in een eethuis aan de Mathenesserweg in tegenwoordigheid van meerdere klanten doodgeschoten. In de zaak zijn twee verdachten, Cengiz A. (39) was volgens het OM de schutter. De andere verdachte is Ugur D. (26), die op vrije voeten is.

A. zit in Turkije in het huis van bewaring. Het Openbaar Ministerie kon lange tijd, kennelijk wegens de zeer matige verhouding tussen de Turkse en Nederlandse autoriteiten, de rechtbank niet informeren over de verblijfplaats van A.. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak zou dinsdag plaatsvinden. Een dag voor de zitting kwam uit Turkije het nieuws over de mogelijkheid A. middels een videoverbinding te horen.

Crimesite meldde in januari 2020 dat A. in Turkije was gearresteerd. Hij wordt daar verdacht van moord op een Iraanse journalist.

Eerdere bericht:

