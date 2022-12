‘Verdachte moord Peter R. de Vries wordt ernstig bedreigd.’

Connect on Linked in

De man die wordt verdacht van het aansturen van de moord op Peter R. de Vries zou ernstig zijn bedreigd. Volgens het Algemeen Dagblad heeft zijn advocaat Ronald van der Horst vrijdag op een voorbereidende zitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol een aantal berichten voorgelezen die aan Krystian M. (27) zouden zijn verstuurd.

Afzender onbekend

De afzender van die berichten is onbekend. De berichten zijn volgens Van der Horst in september en oktober vorig jaar naar een telefoon verstuurd die in de woning van M. lag. Krystian M. werd in juli 2022 gearresteerd. Een van de berichten luidde: ‘je verdient straf, je denkt dat je met clowns te maken hebt’. Een ander bericht: ‘jij verdient de doodstraf met die kankerhoeren fouten van je’. Volgens de advocaat zijn er ‘pagina’s’ met dat soort bedreigden berichten verstuurd.

Andere zaken

Op vragen van de politie over de dreigende berichten heeft M. niet geantwoord, net als op overige vragen over de verdenkingen tegen hem.

M. wordt ervan verdacht de vermeende chauffeur en schutter bij de aanslag op De Vries, in juli vorig jaar, instructies te hebben gegeven. Tegen deze Kamil E. en Delano G. is deze zomer levenslange straf geëist. Daarna hervatte de rechtbank het onderzoek nadat er nieuwe informatie op was gekomen, later besloot de rechtbank dat de zaak geheel over moet door de komst van een nieuwe rechter. Een anonieme getuige “5089” alias Eddy heeft verklaard over de rol van M. bij de moordaanslag op de De Vries en over andere verdenkingen.

M. is verdachte of mogelijk verdachte in zeker drie andere politie-onderzoeken, die allen handelen over zware (geweld)delicten.

Alle voorgaande berichten over Krystian M..