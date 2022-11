‘Moordwapen Peter R. lag mogelijk in opslag Alphen aan den Rijn’

Connect on Linked in

Het wapen waarmee de moordaanslag op Peter R. de Vries werd uitgevoerd lag mogelijk in de opslagruimte in Alphen aan den Rijn waar eerder dit jaar door de politie een flinke wapenvoorraad werd ontdekt. Dat scenario opperde een officier van justitie dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de zaak van zeven mannen die (onder meer) met deze wapenvondst in verband zijn gebracht. Dinsdag kwamen Jeremy W., Pascal L. en Francis S. B.. De zaken van vier anderen volgens op 29 november.

Cor P.

Een aantal verdachten wordt ook verdacht van mislukte moordaanslagen. Eén daarvan is die op tattoo-verdachte Cor P. eerder dit jaar in de Dominicaanse Republiek.

In een schuur van een woning aan de Meidoornstraat in Alphen aan den Rijn lagen 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens waaronder scherpschuttergeweren, en vier antitankwapens.

Krystian M.

Eerder werd al bekend dat de verdachte van het aansturen van de aanslag op De Vries – Krystian M. – in contact stond met een van de verdachten in het onderzoek naar de wapenvoorraad in Alphen.

De recherche onderzoekt nog naar bevestiging van het vermoeden dat het moordwapen bij de stash in Alphen aan den Rijn hoorde.

Overigens is de vluchtauto waarin twee verdachten van de moord op De Vries werden aangehouden gespot in Alphen, aldus justitie. In dat wapen is ook het moordwapen aangetroffen.