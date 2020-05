Verdachte moord Wiersum aangehouden voor moordaanslag Utrecht

Connect on Linked in

Anouar Taghi, die vastzit op verdenking van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, is vorige week in zijn cel aangehouden voor betrokkenheid bij het plegen van een moordaanslag in oktober 2019 in Utrecht. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Neef

Ook de Utrechters Ousamma B. en Jesse S. zijn vorige week in dit onderzoek gearresteerd. De neef van Ridouan Taghi heeft de verdenking ontkend. Wat precies de rol van de verdachten zou zijn geweest heeft de politie nog in onderzoek.

Op 30 oktober vorig jaar werd op de Hopakker, even noordelijke van het Utrechtse centrum, een met een sloophamer in elkaar geslagen toen hij op de stoep liep. Uit een busje stapten drie mannen met bivakmutsen op. Het slachtoffer vluchtte maar werd bijgehaald en geslagen. Naderhand is hij zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen.

Over een motief voor de aanslag en over de identiteit van het slachtoffer is niets gemeld.

Zitting

Volgende week is er weer een inleidende zitting in de rechtszaak tegen Anouar Taghi (en medeverdachten) over de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Utrechters Ousamma B. en Jesse S. zijn ook verdacht van auto’s te stelen en die aan aanslagplegers door te verkopen.

Zie:

