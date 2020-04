OM: dna en telecomgegevens koppelen Rotterdammer aan moord advocaat (UPDATE)

Connect on Linked in

Door dna-matches en resultaten van telecomonderzoek is de 31-jarige Rotterdammer Moreno B. (31) aan de moord op advocaat Derk Wiersum te koppelen, vindt het Openbaar Ministerie. De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag de voorlopige hechtenis van B. met 90 dagen verlengd.

Bijrijdersplek

Dat zei de officier van justitie vanmiddag tijdens een pro-formazitting in de Amsterdamse rechtbank. Het OM verdenkt de Rotterdammer van medeplegen moord en heling van twee auto’s. Moreno B. werd eind januari aangehouden. Hij ontkent betrokken te zijn bij de moord en zegt dat de politie zijn alibi niet goed heeft nagetrokken.

Volgens de officier van justitie is dna-materiaal van de Rotterdammer aangetroffen op de bijrijdersplek van zowel een Opel Combo als in een VW Transporter. Beide auto’s zijn volgens het OM op 18 september 2019 gebruikt bij de moord en de voorbereiding van de moord op Wiersum. Ook koppelen telecomgegevens de verdachte aan de reisbewegingen van deze auto’s.

Met de telefoon die bij B. in gebruik was op 11 en 16 september 2019 is contact gezocht met Wiersum, waarom is niet duidelijk. Deze telefoon maakte op 18 september kort voorafgaand aan de moord via een datasessie contact met een zendmast in de buurt van de plaats delict.

Anouar Taghi

Er zijn nog twee andere verdachten in het moordonderzoek Wiersum die voor de rechter staan: Anouar Taghi en Giërmo B. (36), die al vrij snel na de moord werd opgepakt. Ook van B. is dna in de voertuigen gevonden. Ook zijn hechtenis is woensdag verlengd.

De hechtenis van Anouar Taghi werd in maart verlengd. Anouar Taghi, 26-jarige neef van Ridouan Taghi, wordt ervan verdacht de moord te hebben gecoördineerd en aangestuurd. Giërmo B. en Moreno B. hebben volgens het Openbaar Ministerie de moord samen uitgevoerd.

Uiteindelijk zullen de drie zaken later gelijktijdig inhoudelijk worden behandeld.

Zie ook:

Moordverdachte Wiersum heeft nieuwe advocaat (UPDATE)

Anouar Taghi: ‘AT liet iPhone met geweld ontgrendelen’

Maakt de Renault Megane het bewijs rond in moordzaak tegen Anouar Taghi? (UPDATE2)

—–