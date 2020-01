Verdachte moordaanslag op Servische Amsterdammer ontkent

Connect on Linked in

De 41-jarige Cherif A. heeft woensdag ontkend dat hij op 23 oktober vorig jaar de 49-jarige uitbater van pizzeria La Piccola Baracca op het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West heeft doodgeschoten. De rechtbank besloot dat de man uit Amstelveen nog zeker drie maanden moet vastzitten omdat er voldoende aanwijzingen tegen hem zijn.

Durovic

Het onderzoek in de zaak is nog gaande. De inhoudelijke behandeling in de zaak komt niet voor de zomer. Getuigen die de schutter hebben gezien verklaarden dat die het vuur opende op Goran Savic (49) en Jovan Durovic. Justitie gaat ervan uit dat de crimineel Durovic het doelwit was en Savic werd doodgeschoten omdat hij Durovic te hulp schoot. Die laatste raakte overigens zwaargewond. Naast de getuigen is er ook videobeeld van de schutter.

Emotioneel

A. ontkent dat hij de man op die video is. Zijn uiterlijk zou afwijken van de beschrijving van getuigen en van dat van de schutter op de video. Volgens Het Parool hield A. voor de rechtbank een emotioneel verhaal over de redenen dat hij niet de dader zou kunnen zijn.

Kort na de schietpartij reed de politie A. in zijn auto aan de kant op de Admiraal de Ruijterweg verderop in West. In de auto lag het moordwapen vuurwapen aan. Op de plaats delict is dna van Cherif A. gevonden. A. sprak van een truc, waarbij de daders zijn auto en zijn kleren zouden hebben geleend.

