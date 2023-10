Verdachte moordenaars Dwight Mook voor de rechter

Connect on Linked in

Twee Amsterdammers die worden verdacht van de moord op crimineel Dwight Mook, afgelopen juli, verschijnen volgende week voor het eerst voor de rechter.

Neergeschoten

Het slachtoffer werd op 18 juli neergeschoten op een parkeerterrein in Amsterdam. Hij overleed later in het ziekenhuis. Volgens justitie is hij door de twee verdachten naar de plek van de liquidatie gelokt. Dit schrijft de Amsterdamse stadskrant Het Parool.

Verleiden

De 24-jarige Rell K. stuurde Mook Snapchat-berichten, om hem te verleiden er naartoe te komen. Toen Mook op het parkeerterrein in Amsterdam-Noord aankwam zou Rell K. hem hebben afgeleid, om daarna tegen de 26-jarige Revelino K. te hebben geroepen: ‘Klara a man. (vermoord die man)’ Daarop schoot deze Mook in het been, en raakte daarbij een slagader.

Het slachtoffer werd door vrienden die ook ter plekke waren in een auto getrokken met Belgisch kenteken. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. De liquidatie zou wellicht verband houden met een ruzie in het drugsmilieu.

Strafblad

Dwight Mook was een crimineel met een fors strafblad. Hij stond bekend onder de bijnaam ‘Groothoofd’. Hij werd onder meer veroordeeld tot 7 jaar cel voor het doodschieten van de 23-jarige René Nijda, in de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat, op 21 oktober 2001. Aan die schietpartij ging een verkeersruzie vooraf, bericht Het Parool.

Als hij in voorarrest zit voor de schietpartij steekt hij na een ruzie een medegedetineerde met een balpen in diens hart. Het slachtoffer overleeft de steekpartij ternauwernood.

Na zijn vrijlating in 2006 komt hij opnieuw in aanraking met justitie. Hij wordt verdacht van diefstal, mishandeling en drugsdelicten. Na een laatste veroordeling in Nederland in 2017 zou hij voornamelijk in België verblijven.