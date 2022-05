Verdachte schietpartij Alblasserdam bekent moorden

Print This Post

De 38-jarige John S. uit Oud-Alblas die verdacht wordt van het doodschieten van een 34-jarige vrouw en een 16-jarig meisje in Alblasserdam en de moord op een 60-jarige man in Vlissingen, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam maandag beslist. Volgens justitie heeft S. inmiddels meerdere verklaringen afgelegd. Hij wordt verdacht van drie maal moord of doodslag.

Naast de twee doden die vrijdagochtend vielen bij zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam raakten een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw zwaargewond. Zij verblijven nog altijd in het ziekenhuis, aldus het OM.

John S. wordt door justitie ook in verband gebracht met een dodelijk misdrijf in Vlissingen op 4 mei. Daarbij kwam de 60-jarige Johan Quist om het leven.

S. schreef enkele minuten voor de dubbele moord in Alblasserdam een e-mail aan RTL Boulevard dat hij eerder in Vlissingen een man heeft gedood om zijn ‘wapen te testen’. Hij zegt uit radeloosheid te hebben gehandeld omdat hij geen behandeling kreeg en hij in geestelijke nood zat.

Bij RTL werd de mail pas opgemerkt na de schietpartij in Alblasserdam. Volgens het OM heeft de verdachte verklaard twee mails te hebben verstuurd aan RTL Boulevard. Deze mails worden in het opsporingsonderzoek betrokken.