Verdachte schietpartij Roosendaal in Spanje gearresteerd

In Spanje is een 32-jarige man uit Breda aangehouden die verdacht wordt van een wildwest schietpartij in Roosendaal in maart van dit jaar. Volgens de politie is de verdachte in Tarifa aan de zuidwestelijke kust door de Spaanse Nationale Politie opgepakt.

Overgeleverd

De man is dinsdag overgeleverd aan Nederland en inmiddels ingesloten in een cellencomplex van de politie.

Bij het schietincident in Roosendaal raakte de middag van 3 maart een 19-jarige man gewond. De politie kreeg rond 16.15 meerdere meldingen van een schietpartij op de Philipslaan.

Politie vond ter plaatse een gewonde man aan. Direct werd er gezocht naar een mogelijke verdachte, die zou er in een zwarte auto vandoor zijn gegaan. Die auto, een zwarte Audi, werd even later gevonden aan de Zeggeveld en werd in beslag genomen voor onderzoek.

Aanhoudingen

Op dinsdag 21 maart werden in verband met het onderzoek in Roosendaal en Sint-Willebrord twee mannen van 35 en 19 jaar aangehouden. Maar de hoofdverdachte, een 32-jarige Bredanaar, werd niet gevonden.

Hij werd internationaal gezocht. Deze signalering leidde tot de aanhouding van de verdachte in Spanje.

De twee eerder aangehouden mannen zijn inmiddels weer op vrije voeten maar zijn nog wel verdachte