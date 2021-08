Verdachte van plannen liquidaties blijft vastzitten

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft het verzoek van de advocaat van Abdelhamid A. om zijn cliënt vrij te laten, maandag afgewezen. ‘Kikker’ wordt door justitie beschuldigd van, mislukte, plannen voor de liquidatie van zes criminelen.

Vrijlating

Advocaat Jan-Hein Kuijpers vroeg de rechtbank maandag om vrijlating van Abdelhamid A., die in de zaak waarvan hij wordt verdacht inmiddels een half jaar vastzit.

A. werd in februari van dit jaar in Amsterdam aangehouden, in het bezit van een vals paspoort, en nadat hij jarenlang op de vlucht was geweest voor justitie. Dit schrijft de krant Het Parool vandaag.

Ook medeverdachte Jeffrey S., die pas door Spanje aan Nederland is uitgeleverd, moet vast blijven zitten. Hij werd op 1 juli van dit jaar gepakt door de Spaanse politie, terwijl hij zijn verjaardag vierde in een kroeg in Torremolinos.

Levens

Volgens de advocaat van A. kan het Openbaar Ministerie niet voldoende bewijzen dat A. een aan hem toegerekende PGP-Blackberry gebruikte en ‘kon wikken en beschikken’ over levens, zoals justitie stelt.

Bovendien ontving die Blackberry volgens Kuijpers voornamelijk berichten en is onduidelijk of daar vervolgens iets mee is gebeurd. De rechtbank verwierp Kuijpers’ verzoek, meldt de Amsterdamse stadskrant dinsdagmorgen.

Onderwereldoorlog

‘Kikker’ of ‘Bugs’ wordt verdacht van het coördineren van drie mislukte liquidaties op Amsterdamse criminelen en het aansturen van liquidatieplannen die uiteindelijk niet doorgingen. In enkele van die zaken zijn medeverdachten tot lange celstraffen veroordeeld.

De liquidatieopdrachten houden verband met de Amsterdamse onderwereldoorlog die in 2012 losbarstte toen de organisatie van de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha uiteenviel in twee rivaliserende kampen.

A. wordt door justitie ook gezien als een vermeend moordmakelaar van de beruchte Amsterdamse crimineel Naoufal F. alias Noffel, die in Berlijn of Spanje uit de weg moest worden geruimd. In verband hiermee werd de 35-jarige Khalid B. op 17 juni aangehouden in België. Het kwam nooit tot de volgens justitie geplande liquidatie. ‘Noffel’ is in 2019 zelf veroordeeld tot levenslang.

Bom

Abdelhamid A. zou ook verdacht worden van het aansturen van de mislukte aanslag op de Amsterdamse crimineel Chahid Yakhlaf, onder wiens auto in 2014 op de Poortdreef in Almere een bom ontplofte, waarna hij werd beschoten maar via een greppel wist te vluchten. Yakhlaf werd op Oudjaarsdag 2015 alsnog geliquideerd in Kerkdriel (zie foto).

Op 17 november is er weer een zitting in de zaak 13Macarane.

Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of de waarschijnlijk in Marokko verblijvende vermoede leider van de groep Houssine A., ‘Hoes’, in de strafzaak zal worden meegenomen, aldus Het Parool. Hij is vermoedelijk nog in Marokko.