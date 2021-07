Beruchte crimineel Jeffrey S. tijdens verjaardag opgepakt in Spaanse pub (VIDEO)

Connect on Linked in

De 31-jarige vermeende Amsterdamse huurmoordenaar Jeffrey S., die onlangs werd opgepakt in Spanje, vierde op dat moment zijn verjaardag in een pub in Torremolinos. Dat meldt de Spaanse politie. S. is een vriend van de tot levenslang veroordeelde Amsterdamse crimineel Omar Lkhorf. Beiden worden gerekend tot de groep van Houssine Ait S., kopstuk van de Mocro-maffia.

Verjaardagsfeest

De Spaanse politie verraste S. toen hij op 1 juli zijn verjaardag vierde met vrienden in de kroeg. Hij was op de vlucht voor de Nederlandse autoriteiten, waar hij wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties die daar plaatsvonden. De Nederlandse politie tipte de Guardia Civil in juni dat S. zich mogelijk in Mijas bevond, waarna het onderzoek werd voortgezet.

Nadat observatieteams handlangers van Jeffrey S. in de smiezen kregen en zijn verjaardag naderde, werden de agenten extra alert. Verjaardagen zijn regelmatig perfecte gelegenheden om gangsters te vangen, die dan uit hun schuilplaatsen komen. De Spaanse politie vermoedde dat S. op zijn verjaardag een van zijn weinige uitgangen naar de openbare weg – een pub in Torremolinos – zou bezoeken. Op 1 juli werd hij, terwijl hij nipte van een drankje en omringd werd door zijn handlangers, door een arrestatieteam opgepakt.

Meerdere liquidaties

S. wordt vervolgd in de zaak 13Maracane, een onderzoek naar een criminele organisatie die moorden pleegde. In dat onderzoek is ook Abdelhamid A. (32) alias “Bugs” of “Kikker” opgepakt. Twee weken voor de arrestatie van Jeffrey S. werd ook de 35-jarige Khalid B. aangehouden in België. De politie rekent Jeffrey S. en Khalid B. tot de groep van Houssine Ait S. Khalid B. is de tweelingbroer van Mimoun B., die al vastzit. De twee staan in het criminele milieu bekend als “de Twins”. Zij zijn verdachte bij het plannen van een moordaanslag op Naoufal “Noffel” F. in 2015 in Berlijn. (tekst loopt door na de reclame).

Moordaanslag in Mijas

Jeffrey S. werd in 2018 samen met een Noor en twee andere Nederlandse verdachten (de tot levenslang veroordeelde Amsterdamse crimineel Hicham M. en de eind 2016 in Colombia geliquideerde Mitchell Jansen) opgepakt voor de liquidatie van een Colombiaan, in augustus 2016 in Mijas (Zuid-Spanje). Diens Colombiaanse vriendin raakte zwaargewond bij de moordaanslag. In totaal werd twaalf keer geschoten op het stel. S. zat als verdachte twee jaar vast in Spanje, maar werd vrijgelaten nadat het proces was uitgesteld. Sindsdien was hij niet meer naar de rechtbank gekomen en bleef hij voortvluchtig.

Volgens de Spaanse politie behoorden de vier verdachten tot een groep huurmoordenaars, die werd ingezet na een ripdeal van een partij cocaïne tussen criminele organisaties. De Nederlandse autoriteiten stellen dat Jeffrey S. de facilitator was van verschillende moorden in Nederland en in direct contact stond met de schutters door hen informatie en wapens te verstrekken.

The Joker

S. wordt door de recherche ook in verband gebracht met de liquidatie van een Fransman van in de zestig in de buurt van Marbella, eind 2019. S. zou een masker van The Joker hebben gedragen en de Fransman met vijf kogels hebben doodgeschoten. In de Spaanse media werden enkele jaren geleden foto’s van Jeffrey S. getoond met ook zijn volledige naam.

S. werd twee weken geleden aangehouden op verzoek van de Nederlandse justitie. Het is nog onduidelijk of de Nederlandse autoriteiten om zijn uitlevering hebben gevraagd.