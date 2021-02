Amsterdamse crimineel “Kikker” (32) opgepakt voor moordopdrachten

Connect on Linked in

De beruchte Amsterdamse crimineel Abdelhamid A. (32), alias “Kikker” of “Bugs” is dinsdag opgepakt door een arrestatieteam in Amsterdam Nieuw-West. Hij werd volgens Het Parool al jaren gezocht voor het verstrekken van moordopdrachten en deelname aan een criminele organisatie.

De ABC’er (Amsterdamse beroepscrimineel) wordt volgens de krant verdacht van het coördineren van drie mislukte liquidaties op Amsterdamse criminelen en het aansturen van liquidatieplannen die uiteindelijk niet doorgingen. In enkele van die zaken zijn medeverdachten tot lange celstraffen veroordeeld.

De liquidatieopdrachten houden verband met de Amsterdamse onderwereldoorlog die in 2012 losbarstte toen de organisatie van de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha uiteenviel in twee rivaliserende kampen.

Chahid Yakhlaf

“Kikker” zou onder meer verdacht worden van het aansturen van de mislukte aanslag op de Amsterdamse crimineel Chahid Yakhlaf, onder wiens auto in 2014 op de Poortdreef in Almere een bom ontplofte (foto), waarna hij werd beschoten maar via een greppel wist te vluchten. Yakhlaf werd op Oudjaarsdag 2015 alsnog geliquideerd in Kerkdriel. Voor de liquidaties van Yakhlaf en Eaneas Lomp en een mislukte aanslag zijn Omar Lkhorf en Hicham M. veroordeeld tot levenslang. Mohamed H. kreeg 30 jaar.

Huurmoordenaars klemgereden

Abdelhamid A. zou ook twee pogingen hebben ondernomen om Samir “Taba” Z. te liquideren in de Knokkestraat in Nieuw-Sloten. Daar werd zes jaar geleden een groepje huurmoordenaars door een arrestatieteam klemgereden omdat ze volgens justitie op weg waren om Z. te vermoorden. In 2014 was al de scooter ontploft waarop Samir Z. met zijn broer zat. Ook hiervan zou “Kikker” de opdrachtgever zijn geweest.

Moordopdracht op “Noffel”

“Kikker” wordt door justitie ook gezien als een vermeend moordmakelaar van de beruchte Amsterdamse crimineel Naoufal “Noffel” F., die in Berlijn of Spanje uit de weg moest worden geruimd. Die klussen werden nooit uitgevoerd. “Noffel” is in 2019 ook veroordeeld tot levenslang.

Volgens Het Parool kwam in oktober 2017 bij Team Criminele Inlichtingen (TCI) een tip binnen dat de broer van Hoessaine, Abdelhamid A. de rol had overgenomen van Omar Lkhorf nadat die vast was komen te zitten. Hun belangrijkste handlanger Houssine “Hoes” A. uit Amsterdam-Zuid is nog op vrije voeten en verblijft voornamelijk in Marokko.