‘Moordenaar wijst dader aanslag advocaat aan’

De man die veroordeeld is voor moord op vier mensen in een Enschedese growshop heeft vanuit de gevangenis twee mensen aangewezen die verantwoordelijk zouden zijn voor de aanslag op advocaat Philippe Schol, in november 2019 in Gronau. Dat bleek op een voorbereidende zitting dinsdag voor de rechtbank in Almelo waar twee anderen voor dat feit terechtstonden. Het Openbaar Ministerie liet weten dat deze Dejan A. door de recherche zal worden gehoord, aldus TC/Tubantia.

Frankfurt

Dejan A. is tot levenslang veroordeeld wegens de viervoudige moord aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. Of zijn bewering waar is valt nog te betwijfelen, de twee aangewezen ‘daders’, Syrische mannen, waren volgens A. ook verantwoordelijk voor de vier moorden waar hij zelf voor is veroordeeld. De twee Syriërs zouden volgens hem op een Roemeens paspoort in de regio Frankfurt verblijven.

Donkere types

De Hengeloërs Bert-Jan ten V. (47) en Maikel T.T. (31) staan nu terecht voor de mislukte liquidatiepoging op de advocaat. Die werd in 2019 vanuit een passerende Volkswagen Polo vijf keer beschoten. Dinsdag was er een tweede regiezitting. Het bewijs tegen de twee is niet overweldigend maar rechtbank besloot wel dat ze vast moeten blijven zitten.

Advocaat Thijs Geerdink van verdachte Maikel T.T. wees op het feit dat getuigen, onder wie het slachtoffer, spraken over de daders als donkere of buitenlandse types. Schol vertelde over ‘kroeshaar’ en een ‘getinte’ huidskleur.

De twee verdachten hebben juist een Nederlands uiterlijk. Op een kogelhuls die op het plaats delict is gevonden zat volgens Geerdink dna dat niet matcht met dat van de verdachten maar met dat van een onbekende man, waarvan ook dna is gevonden bij een diefstal in het Duitse Münster.

De advocaat vindt dat er geen enkel direct bewijs is tegen zijn cliënt.

Indirect bewijs

Het OM heeft wel indirect bewijs op tafel gelegd. Bert-Jan ten V. verkocht zijn VW Polo na de aanslag op Schol. Er was op de dag van de aanslag en in dagen ervoor bij het huis van Schol in Gronau ook een VW Polo gezien. Verder zijn in de auto kruitsporen gevonden en dna van medeverdachte Maikel T.T..

Ook zijn er aanwijzingen dat de twee zich opvallend gedroegen rondom een uitzending van Opsporing Verzocht over de zaak. T.T. gaf aan Ten V. middels een briefje door dat die hem niet zou moeten bellen.

En verder heeft T.T. tegen zijn vrouw gezegd: ‘ze weten wat ik gedaan heb’,

Reden

De reden van de aanslag op de advocaat zoekt justitie in perikelen rond een sportschool. Schols was curator in het faillissement van de sportschool Olympic Gym in Hengelo. Schol lag overhoop met de eigenaar van de sportschool, Ronald B. uit Deurningen. Hij deed aangifte van faillissementsfraude tegen B..

Deze B. informeerde volgens justitie voor de aanslag bij een vishandel naar het adres van Schol. Maar B. is niet aangemerkt als verdachte in de zaak.