‘Verdachten martelcontainers wilden ook moorden plegen’

Connect on Linked in

De groep verdachten die volgens het Openbaar Ministerie betrokken is bij het inrichten van de martelcontainers die in het Brabantse Wouwse Plantage zijn ontdekt worden er ook van verdacht dat ze criminele rivalen wilden vermoorden. Dat heeft volgens het Algemeen Dagblad officier van justitie Koos Plooij woensdag gezegd tijdens een voorbereidende zitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Takkenscharen

In ontsleutelde EncroChat-berichten kwam de politie de containers in het voorjaar van 2020 op het spoor. In de berichten kwamen de containers ter sprake en werden er foto’s van rondgestuurd. Ter plaatse vond de politie onder meer snoeischaren, takkenscharen, een vrieskist, scalpels en vingerklemmen, gestolen politie-uniformen, stopborden en een tandartsstoel.

Hoofdverdachten in dit onderzoek 26Douglasville zijn Roger “Piet Costa” P. (49), Robin van O. (40), en Hassan M. (39) die ook verdachte zijn van lidmaatschap van een criminele organisatie die volgens justitie duizenden kilo’s cocaïne naar Europa liet smokkelen.

Hond

Volgens officier van justitie Koos Plooij speelde er een vete met een figuur die in de chats A1 wordt genoemd. Een medeverdachte van Roger P. is Ibrahim Azaim, die vorig voorjaar in Rotterdam werd geliquideerd. Azaim zou aan Piet Costa over A1 hebben geschreven: ‘Maat, jouw doel is mijn doel, ik ga pas dood als hij dood is. Zelfs kids zijn doelwit.’ Een andere persoon schreef: ‘Ze moeten dood, tot hun hond toe.’

A1

Uit stukken die Crimesite heeft ingezien blijkt dat de politie denkt dat A1 de bijnaam was voor Ali D. (37), een Rotterdammer van Iraanse komaf die voorheen met de groep van Roger P. samenwerkte maar een bedrag van vele tientallen miljoenen euro’s zou hebben ontvreemd. In het onderzoek naar de dood van Azaim heeft Hassan M. verklaard te denken dat Ali D. achter de moordaanslag op Azaim zou zitten. De gevonden containers zouden volgens justitie zijn bedoeld als detentiecentrum of executieplaats voor personen uit de groep van D.. De politie schrijft ook te vermoeden dat D. inmiddels in Dubai zou verblijven.

De inhoudelijke behandeling van het proces 26Douglasville zal nog op zich laten wachten. Er loopt nog onderzoek onder meer naar ruim 57.000 gestuurde Encrochat-berichten. Er zijn tien verdachten in deze zaak, twee van hen zitten al vast vanwege betrokkenheid bij een andere zaak.

Zie ook:

Hoofdverdachte martelcontainers: ‘Alles geïsoleerd, ze mogen schreeuwen’