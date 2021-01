‘Verdachten moordpoging Sittard prominente Satudarah-leden’ (UPDATE2)

Connect on Linked in

Twee van de drie verdachten die dit weekend zijn opgepakt voor de liquidatiepoging op Anthy P. (38) in Sittard zijn prominente Satudarah-leden in Denemarken. Een van hen zou de 35-jarige Nederlandse rapper Vince Keys zijn die vrijdag in Maastricht is aangehouden. De ander is een 28-jarig Satudarah-lid uit Ringsted. Ook Anthy P. had in het verleden nauwe banden met motorclub Satudarah.

Op verzoek van de politie in Limburg hebben de Deense autoriteiten zaterdagmiddag in Ringsted een 28-jarige man uit die plaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de poging liquidatie op Anthy P. Een bron meldt aan Crimesite dat het zou gaan om een prominent lid van Satudarah in Denemarken. Een andere full member zou de vrijdag in Maastricht opgepakte Vince C., alias rapper Vince Keys (35) zijn. Hij komt oorspronkelijk uit Geleen.

Anthy P. raakte zwaargewond bij een schietpartij in de Bradleystraat in Sittard op 12 september jl.

Zaterdagochtend werd in een hotel in Born ook al de 36-jarige Kevin S. uit Sittard aangehouden in het onderzoek. Dat schrijft De Limburger. Bij de woningdoorzoeking van Vince C. in Maastricht zijn vrijdag twee vuurwapens aangetroffen en in beslag genomen.

‘8 hitters’

Op internet staan verschillende rapvideo’s online waarin Vince Keys zijn banden met Satudarah aanhaalt. Twee maanden ná de schietpartij op Anthy P. verscheen de video Gangland (opgenomen in Denemarken) waarin volop met vuurwapens wordt gezwaaid. Daarin rapt Vince Keys: “Bangbang, ze weten niet wie ik ben / Gangbang, m’n kleine shooter is eng / Gangland, ze weten niet wie ik breng / Ben met 8 hitters diep en we dumpen in het centrum.”

Eerbetoon aan Satudarah-lid

Ook in andere video’s zijn verschillende verwijzingen naar vuurwapens en drugshandel te vinden. De videoclip Free Sjas van Milz feat. Vince Keys uit oktober 2020 is een eerbetoon aan Satudarah-lid Alexander Findanis (25), die vorig jaar samen met een 26-jarige jeugdvriend werd veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de liquidatie van radiopresentator en ex-gangster Nedim Yasar.

Liquidatie na boekpresentatie

De 31-jarige Nedim Yasar met Turks-Koerdische roots werd na een boekpresentatie op 19 november 2018 doodgeschoten in zijn auto. Die avond hield hij in Kopenhagen de presentatie van zijn boek Roots over zijn leven en opvoeding. Hij was lid van motorclubs Los Guerreros en Bandidos. In het verleden sprak Yasar publiekelijk over het criminele leven. De auteur vertelde eerder aan zowel radio als televisie dat zijn vertrek uit de criminele onderwereld hem veel vijanden kostte.

Deense ex-profbokser

De clip Free Sjas bevat een aantal gemaskerde mannen met gouden kettingen en symbolen van Satudarah. Een van de weinige zonder masker is prospect Patrick Nielsen, een beroemde Deense ex-profbokser. De voormalig bokskampioen speelde eerder in een Satudarah-muziekvideo.

Volgens de Deense krant Ekstra Bladet trainde Patrick Nielsen in een zogenoemde ‘fight club’ Vince Keys en andere Satudarah-leden in vechtsporten. Op sociale media staan daar foto’s van.