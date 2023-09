‘Verdachten ontvoering 15-jarige jongen op vrije voeten’

Connect on Linked in

Alle verdachten in de ontvoeringszaak waarbij afgelopen januari een 15- jarige jongen werd ontvoerd vanaf een straat in het Amsterdamse stadsdeel De Pijp, zijn tot aan de behandeling van hun zaak op vrije voeten gesteld. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank dinsdag beslist, zo schrijft Het Parool.

Groenekan

De verdachten zijn vijf mannen en een vrouw, een andere vrouwelijke verdachte is al eerder in vrijheid gesteld.

De 15-jarige jongen werd in de vroege ochtend van dinsdag 10 januari in een bestelbusje geduwd. Later is dat voertuig op de A27 bij Groenekan klemgereden en werd de jongen bevrijd.

Buurtbewoners hadden het kenteken van de auto genoteerd.

Woningoverval

Volgens het Openbaar Ministerie vormt een woningoverval aan het Minervaplein in Amsterdam-Zuid enkele weken eerder het motief voor de ontvoering. Het slachtoffer zou op 18 december 2022, samen met een vriendje aanwezig zijn geweest zijn in de woning van een vriendin van de jongens. Daar hebben gewapende overvallers toen ongeveer 2 ton cash, dure horloges en tassen gestolen. De jongens werden er door de bewoners van verdacht te samengewerkt met de overvallers.

De bewoonster van het huis aan de Minervalaan zou inmiddels gevlucht zijn naar het buitenland.

‘Geen vluchtgevaar’

Volgens de rechtbank zijn er geen gronden meer voor de voorlopige hechtenis. De verdenking is wederrechtelijke vrijheidsberoving, waarop maximaal acht jaar cel staat. Volgens de wet is daarmee geen sprake van een geschokte rechtsorde. Ook is er, volgens de rechtbank, geen vluchtgevaar.

De verdachten moeten zich houden aan een contactverbod en een gebiedsverbod en komen onder toezicht van de Reclassering. De rechtbank weegt naast persoonlijke omstandigheden ook mee dat de behandeling van de zaak pas in februari en maart volgend jaar gepland staat. Daarna horen de verdachten of en hoeveel straf ze krijgen.

