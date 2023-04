‘Kidnappers 15-jarige jongen wilden eerder zijn vriendje ontvoeren’

Connect on Linked in

De ontvoerders van een 15-jarige jongen in Amsterdam, afgelopen januari, waren volgens justitie eerder van plan zijn vriendje te kidnappen. Het plan mislukte, maar de ontvoerders wilden dit doen, omdat het vriendje van het 15-jarige slachtoffer ook betrokken zou zijn geweest bij een woningoverval aan het Minervaplein in Amsterdam-Zuid. Dat schrijft Het Parool, dat vrijdag aanwezig bij de eerste inleidende zitting van de zaak.

2 ton cash

De ontvoering lijkt verband te houden met een woningoverval aan het Minervaplein in de Amsterdamse Pijp, op 18 december 2022. Het 15-jarige slachtoffer zou samen met zijn vriendje daarbij aanwezig zijn geweest. Bij de overval in de woning van een vriendin van de jongens werd door twee gewapende overvallers ongeveer 200.000 euro contant geld en dure horloges en tassen gestolen.

Na de overval waren de vriendin en haar broer ervan overtuigd dat de jongens, in samenwerking met de overvallers, dubbelspel hadden gespeeld.

Klemgereden

Op 10 januari was er een achtervolging met hoge snelheden over onder meer de A27. De politie dwong vlakbij Groenekan een witte bestelbus tot stoppen, die op weg was naar een gehuurd vakantiehuis in Langbroek. Met getrokken wapens benaderden agenten het voertuig, waarna drie verdachten werden aangehouden.

In de laadruimte zat een 15-jarige Amsterdamse jongen die drie kwartier eerder was ontvoerd. Het slachtoffer werd die ochtend bij zijn woning aan de Tweede Jan Steenstraat in De Pijp in de bestelbus gesleurd, toen de ontvoerders hem vroegen om mee te helpen een ladder in de bestelbus te schuiven. Hij kreeg toen een zak over zijn hoofd, werd geboeid en kreeg een gag-ball (mondknevel) in zijn mond.

Zeven verdachten

Op 8 maart zijn een 41-jarige man uit Amsterdam en drie vrouwen – 28, 31 en 35 jaar oud – uit Amsterdam en Amstelveen aangehouden. Dat was nadat de politie nadere informatie over de ontvoering naar buiten had gebracht. Op de dag van de ontvoering waren al drie mannen opgepakt.

Het Parool schrijft dat er zeven verdachten zijn van de ontvoering. Het gaat om vijf mannen – waaronder Diëgo S. (34), Eedward N. (30), Faysal A. (41) en Victor K. (36) – en twee vrouwen. Zij hadden volgens het Openbaar Ministerie twee busjes en drie auto’s gehuurd, telefoons, een stroomstootwapen en traangas gekocht en het vakantiehuisje gehuurd in Langbroek, waarvan de ramen waren geblindeerd.

Zes verdachten blijven vastzitten, één van de vrouwen (degene die het vakantiehuisje gehuurd zou hebben) is inmiddels op vrije voeten.

Vechtsporter

De chauffeur van het bestelbusje zou vechtsporter Victor “Tigri” K. uit Almere zijn geweest. Hij is vorig jaar als verdachte gehoord in de zaak rond de dood van profvoetballer Jody Lukoki (29) en werd verdacht van mishandeling. K. was eerder verdachte in de moordzaak op Esther Paul uit Almere in 2017. Het OM besloot in 2019 af te zien van vervolging van K. wegens gebrek aan bewijs.

In de zaak van de ontvoering van de 15-jarige jongen is er op 7 juli een nieuwe inleidende zitting. Het is nog onduidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling begint.