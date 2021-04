Anouar Taghi komt op vrije voeten

Connect on Linked in

Anouar Taghi, die wordt verdacht van leiden van een criminele organisatie die gestolen auto’s heelde en een zware mishandeling liet uitvoeren in Utrecht, komt op vrije voeten. Dat schrijft RTV Utrecht. Taghi zou ook auto’s hebben geleverd aan de mensen die in 2019 advocaat Derk Wiersum hebben vermoord. In die zaak was zijn voorlopige hechtenis eerder opgeheven.

Beide zaken spelen voor de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank ziet nog wel ernstige verdenkingen tegen de 27-jarige Taghi (een neef van Ridouan Taghi). Zijn criminele organisatie was volgens het Openbaar Ministerie onder meer bezig met voorbereiden van ernstige geweldsmisdrijven, en wordt verantwoordelijk gehouden voor de zeer ernstige mishandeling van een 27-jarige man voor de Ierse pub O’Leary’s in de Utrechtse Adelaarstraat. Dat slachtoffer werd met hamers en een honkbalknuppel toegetakeld.

De acht medeverdachten van Taghi werden in november op vrije voeten gesteld. Het plan was om de rechtszaak volgende maand inhoudelijk te behandelen. Maar het Openbaar Ministerie wil nu wachten op de behandeling van de rechtszaak over de moord op Wiersum omdat die zaak zoveel overeenkomsten heeft. Dat vindt de rechtbank te lang duren om de hechtenis van Taghi te laten voortduren.

Anouar Taghi is er ook van verdacht de liquidatie van Wiersum mede te hebben aangestuurd maar de rechtbank vond het bewijs te dun om hem ervoor vast te houden.

Vrijdag is er weer een voorbereidende zitting tegen de verdachten die de uitvoerders zouden zijn geweest van die liquidatie. Komende zomer is waarschijnlijk de inhoudelijke behandeling.

