‘Vermeende “tattookiller” wilde uit gevangenis vluchten met drone’

Justitie vermoedt dat de vermeende ‘tattookiller’ Brian P. heeft gepland om te ontsnappen, met behulp van een drone. Dat schrijft RTV Oost. Hij is inmiddels overgeplaatst naar de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Speciale drone

Dit bleek tijdens een rechtszitting met de verdachte Brian P. donderdag. Hij zou met iemand buiten de gevangenismuren hebben gecommuniceerd. Die persoon zou tegen hem gezegd hebben dat hij een ‘speciale drone had besteld in Dubai’. Met die drone zou hij omhoog gehesen worden uit de gevangenis. P. stelde daarop de vraag: ‘Kan dat ding mijn 95 kilo wel aan’. Het antwoord daarop zou ‘ja’ geweest zijn.

Volgens zijn advocaat Sander Janssen, is zoiets onmogelijk. ‘Hoe groot met zo’n drone dan wel niet zijn dat mijn client daar aan had kunnen hangen?’ Volgende week speelt over het veronderstelde vluchtplan een aparte rechtszaak.

Kogels

‘Tattookiller’ Brian P. zit momenteel vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, voor verschillende bedreigingen en afpersingen, schrijft RTV Oost.

Hij zou van de twee oprichters van een bitcoin-bedrijf crypto-valuta hebben geëist, ter waarde van één miljoen euro. Een handlanger zou brieven hebben afgeleverd bij de oprichters thuis. Ook werden er kogels op de oprit en voor de deur gelegd.

De bewoners werd gevraagd om via een chatplatform contact op te namen met iemand met de accountnaam ‘CarambaCaramba’. Achter dat account zou Brian P. schuilgaan. De oprichters van het cryptovalutabedrijf zijn uit pure angst hun huizen ontvlucht, aldus de nieuwszender in haar verslag.

