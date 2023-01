‘Tattookiller Brian P. (35) eiste 1 miljoen euro van oprichters bitcoinbedrijf’

Brian P. (35), een van de vier “tattookillers”, zit vast op verdenking van afpersing van de twee oprichters van Bitonic, een prominent Nederlands bitcoinbedrijf. Hij zou samen met een medeverdachte een miljoen euro hebben geëist. Dat schrijft RTV Oost, dat donderdag aanwezig was bij een pro-formazitting in de rechtbank in Zutphen.

Vught

P. zit momenteel vast op een speciale afdeling voor ‘beheersproblematische gedetineerden’ in de EBI in Vught. Hij werd overgeplaatst nadat hij na zijn arrestatie al in twee gevangenissen belandde, waaronder die in Grave. Daar zou hij echter van plan zijn geweest om te ontsnappen, waarna hij in Vught terechtkwam.

Bedreigingen

Brian P. zit momenteel evenals een medeverdachte vast op verdenking van de afpersingspoging. Tussen 31 augustus en 1 oktober 2022 zouden de twee verdachten volgens het OM via het chatprogramma Wickr aan hun twee slachtoffers allerlei dreigementen hebben gestuurd, waarin wordt gezegd dat familieleden iets wordt aangedaan. Er wordt zelfs gedreigd met marteling en verkrachting en de beelden zouden onder ogen komen van de twee oprichters van het bitcoinbedrijf.

‘If you decide not to pay, I will make your life a living nightmare… I will send my hyenas, again and again, I will attack you, your family, your loved ones.’ ‘People will be taken from their homes, schools and jobs. They will get tortured, raped and I will make sure you will get to see it. You will be responsible…I think that is worth a million, right mister?’

Kogelbrief

Daar bleef het echter volgens de opsporingsdiensten niet bij. Bij de woningen van de slachtoffers werden meerdere kogels neergelegd en ze zouden ook een kogelbrief hebben ontvangen met daarop de tekst: ‘Be smart, contact me on wickr: carambacaramba. Pay and I’ll go. You get 1 chance. Test me and your family will find out very quick. This war you wont win.’

Moord Onno Kuut

Brian P. heeft volgens het OM in 2009 samen met zijn broer Cor en Henk S. en Evert S. (geen broers) Enschedeër Onno Kuut gemarteld en vermoord. De vier “tattookillers” dragen kenmerkende tatoeages van Chinese tekens op hun rug. Na vrijspraak door de rechtbank in Rotterdam gaat deze zaak mogelijk dit jaar dienen in hoger beroep bij het gerechtshof Amsterdam.

Liquidatiepoging

De broers P. werden eerder veroordeeld voor een mislukte moordaanslag op Amsterdammer Marlon Dalfour in 2009. Cor P. was voortvluchtig nadat hij in januari 2020 zijn enkelband doorknipte. Op 4 januari 2022 werd Cor P. door twee mannen op een scooter neergeschoten in de Dominicaanse Republiek. Hij raakte zwaargewond maar overleefde de aanslag en zit inmiddels weer bijna een jaar vast in Nederland.

Bitonic was het eerste bitcoinbedrijf in Nederland. Het werd in 2012 opgericht en telt ongeveer 50 medewerkers.