Vermoedelijk ontvoerde man Spanbroek werd gevonden via conductrice

De man die afgelopen vrijdag in Spanbroek waarschijnlijk werd ontvoerd, is gevonden door de oplettendheid van een treinconductrice. Ze herkende het signalement van de man, die ze een dag eerder in de trein sprak.

Verward

De conductrice zag zondag een man verward voor zich uitkijken. ‘Ze besloot de man mee te nemen in haar trein en had onderweg even een gesprekje met hem’, vertelt de politie aan RTV Noord-Holland. ‘Ze vond de man er niet dermate ernstig uitzien, dat ze bijvoorbeeld het crisisteam of de politie besloot te bellen. Daar was geen sprake van. De man kon, was haar indruk, voor zichzelf zorgen.’

Oplettend

Door de oplettendheid van een treinconductrice is de ontvoerde man, volgens de politie weliswaar verward, maar in goede gezondheid, aangetroffen. De politie was al twee dagen bezig met een intensieve zoektocht naar hem. Getuigen hadden eerder gezien hoe hij in de plaats Spanbroek onder dwang in een auto was meegenomen.

De man stapte uit op het station in Beverwijk. De treinconductrice las de volgende dag het bericht over de vermiste man, dat leek de persoon die ze de dag ervoor op station had afgezet. ‘Ze nam vandaag met ons contact op en op basis van de omschrijvingen, die exact voldeden aan het signalement, bleek het inderdaad om de man te gaan die wij zochten’, zegt de politie tegenover de regionale omroep.

‘We hebben op basis daarvan gevraagd aan lokale politieagenten om op sociale media de inwoners van Beverwijk uit te laten kijken. Ook burgernet werd vanmiddag ingezet.’ Tips van omstanders die de man daarop hebben gezien, leidden tenslotte tot zijn vondst.

Een arrestatieteam hield vrijdag al twee man aan, in verband met de verdwijning van de man. Maar dat leidde nog niet tot het vinden van de onbekende persoon.