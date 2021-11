Tot 20 jaar cel voor liquidatie Genciël Feller op Curaçao

Connect on Linked in

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Curaçao heeft donderdag in hoger beroep drie verdachten veroordeeld tot gevangenisstraffen van 20, 20 en 16 jaar voor de liquidatie van Genciël Feller, op 2 september 2019 bij een parkeerplaats langs de Caracasbaaiweg in Willemstad. Het slachtoffer uit Amsterdam-Zuidoost werd een maand voor zijn dood al beschoten in Almere. Hij zou in het criminele milieu verantwoordelijk zijn gehouden voor een gestolen partij cocaïne.

20 jaar cel

De verdachten I. A., J. F. en A. J. (in de leeftijd van 25 tot 33 jaar) werden door het gerecht op Curaçao in augustus 2020 veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij de liquidatie. Ze gingen tegen hun veroordeling in hoger beroep. Tegen twee verdachten heeft het hof de straf in stand gehouden. De 25-jarige A.J. krijgt in hoger beroep nu 16 jaar cel. Naast zijn ‘betrekkelijk jonge leeftijd’ had hij volgens het hof ‘een geringere rol’ bij de liquidatie. Hij was niet een van de schutters en is ook niet eerder veroordeeld tot een celstraf, in tegenstelling tot de andere twee verdachten.

Een getuige van de liquidatie kwam tijdens de rechtszaak terug op zijn verklaring, maar pleegde daarbij meineed. Zijn verklaring bij de politie was wel betrouwbaar en is gebruikt om de drie te kunnen veroordelen.

Schietpartij Almere

Genciël “Genna” Feller (23) uit Amsterdam-Zuidoost werd op 2 september 2019 van dichtbij in een auto geliquideerd op Curaçao waar hij zat ondergedoken. Hij werd op klaarlichte dag geraakt door zeker 17 kogels. Feller werd een maand voor zijn dood al met zeker acht kogels beschoten in Almere, waar hij bij zijn vriendin woonde. Hij had nog drie kogels in zijn lichaam van die schietpartij. De burgemeester van Almere legde de Surinamer een gebiedsverbod op waardoor hij niet meer bij het huis van zijn vriendin mocht komen.

400 kilo cocaïne

In de zomer van 2019 verdween een partij van 400 kilo cocaïne van een vooraanstaande Surinaamse drugscrimineel. In het criminele milieu ging het verhaal dat Feller met onder anderen de in Amsterdam-Zuidoost geliquideerde ex-profvoetballer Kelvin Maynard (mede)verantwoordelijk werd gehouden voor die rippartij.

De drie verdachten en het Openbaar Ministerie hebben twee weken de tijd om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad in Nederland.