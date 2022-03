Vertrekkend directeur tbs-kliniek: ‘Balans slaat door naar wat niet goed gaat’

Connect on Linked in

Er ligt te veel nadruk op wat er misgaat in tbs-klinieken, terwijl de recidive van patiënten uit klinieken lager is dan van gedetineerden in gevangenissen. Dat stelt de vertrekkend directeur van tbs-kliniek De Kijvelanden in Rotterdam.

Tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal bij Rotterdam (foto Joost van der Wegen)

Doodgestoken

De vertrekkende directeur Martijn Koerhuis maakte een heftige tijd door als directeur van tbs-klinieken De Kijvelanden bij Rotterdam. Hij vertelt hierover op de website van RTV Rijnmond.

In zijn eerste maand, in 2017, wordt een sociotherapeut in De Kliniek met een schaar doodgestoken door een patiënt. Er volgt een kritisch rapport van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie. Die constateert dat personeelstekort en hoge werkdruk mede de oorzaak zijn van het drama.

Ontsnapping

Op 1 maart 2020 gijzelen Tonny van H. en Dennie M. een bewaarder van de Kijvelanden en verlaten al schietend de kliniek. Tijdens de ontsnapping wordt Dennie M. door de politie gedood.

Ook hier volgt een inspectierapport, dat de controle bij de ingang hekelt: de vriendin van Dennie M. kon zo een wapen binnensmokkelen. Ze werd ook onvoldoende in de gaten gehouden op de afdeling waar ze het wapen overdroeg.

Oorzaak

Koerhuis ziet mede als oorzaak hiervoor de bezuinigingen op de klinieken, die in 2013 waren doorgevoerd. In de jaren erna is er meer personeel aangetrokken door de Kijvelanden. Was de ochtendbezetting in 2017 nog een aantal van 22 werknemers, nu zijn dat er 30.

Meer personeel is ook hard nodig omdat er wachtlijsten zijn in de tbs-wereld. Koerhuis bij Rijnmond: ‘Er zijn altijd golfbewegingen maar sinds de moord op Anne Faber leggen rechters vaker tbs op. Niet voor niets zijn we in 2019 met meerdere klinieken naar de rechter gestapt om extra geld te vragen.’

Resultaten

Koerhuis is kritisch op de politiek, die vaak alleen op repressie hamert. Koerhuis: ‘Ik vraag mij soms echt af wat zij daar nou voor ogen hebben. Die soundbites zonder context. We spraken laatst een politicus – nee, ik heb geen zin de naam te noemen – maar die was daar eerlijk in: dit is gewoon ons vak. Die zei wat de achterban wil horen over veiligheid.’

Alle finesses verdwijnen dan volgens de vertrekkend directeur: ‘De balans slaat door naar wat er niet goed gaat. Terwijl de resultaten zo goed zijn dat het buitenland regelmatig hier komt kijken: de recidive-cijfers van tbs zijn aanmerkelijk lager dan van gevangenissen.’