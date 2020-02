Eis: vijf jaar tegen Mexicanen van drijvend crystal meth-lab (VIDEO)

Connect on Linked in

De officier van justitie heeft in Breda vijf jaar cel geëist tegen drie Mexicaanse mannen die aan het werk waren in een meth-lab op een binnenvaartschip in de haven van Moerdijk. De zaak kwam groot in het nieuws omdat de suggestie werd gewekt dat een Mexicaans drugskartel zich in Nederland had gevestigd.

Tentakel

Of het drijvende lab in Moerdijk een tentakel was van een groot Mexicaans drugskartel is in de rechtszaak niet gebleken. Het Openbaar Ministerie hield het bij de vaststelling dat er drie Mexicanen waren ingevlogen en aan het werk waren op binnenvaartschip Arsianco in een goed geoutilleerd lab in het ruim.

Een dergelijk grootschalig lab voor methamfetamine (crystal meth) is in Nederland nog niet eerder vertoond. Er was ook een noviteit: benodigde chemicaliën werden deels hergebruikt zodat er minder afval was.

Crystal meth is een zeer verslavende stimulerende drug die in Nederland nauwelijks wordt gebruikt. Het ligt voor de hand dat het eindproduct voor landen in Oost-Europa was bestemd.

Opdrachtgevers

De vier verdachten hebben geen enkele informatie over de opdrachtgevers en organisatie achter het drugslab willen geven. Dat zouden dus evengoed figuren uit de Brabantse wereld van de synthetische drugs kunnen zijn als buitenlandse investeerders, en ook een joint-venture is mogelijk. Overigens schreef de recherche in het dossier wel ervan uit te gaan dat de instructies voor de opbouw van het lab uit Mexico kwamen. Opvallend is dat in de telefoons van de Mexicaanse verdachten foto’s en films zijn gevonden van het productieproces. De zaak heeft ook in Mexico de aandacht van de media gewekt. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie liet vorig jaar weten dat Nederland niet heeft vastgesteld dat Mexicaanse kartels hier actief zijn.

Uit onderzoek van de specialisten van de politie (LFO) bleek dat er maandenlang grootschalig drugs zijn geproduceerd in het laadruim van de boot met een geschatte omzet van vele miljoenen euro’s. De advocaten van de verdachten benadrukten dat de Mexicanen niet hebben ontkend als kok in het lab aan het werk geweest te zijn, maar niets hebben gezegd over wie het lab heeft ingericht en ontworpen. Uit het bewijs wordt volgens hen ook niet duidelijk hoe lang de mannen daar aan het werk zijn geweest.

Tegen de schipper eiste de officier vier jaar cel.

Uitspraak in de zaak is op 19 maart.