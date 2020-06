Vier maanden minder straf voor Michael P.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De man die in 2017 het Utrechtse meisje Anne Faber om het leven bracht krijgt vier maanden strafvermindering. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag besloten. De straf blijft voor het overige in stand, de overige cassatieklachten zijn afgewezen. De straf voor Michael P. is nu 27 jaar en 8 maanden (en tbs-behandeling) geworden.

Letsel

De reden voor de strafvermindering is de hardhandige behandeling van P. bij zijn arrestatie door de politie. De agenten pakten P. stevig aan omdat ze niet konden uitsluiten dat Anne Faber nog leefde en ze informatie uit P. wilden trekken. Ook werd P. bedreigd door een politiehond. P. liep letsel, een avulsiefractuur, aan zijn schouder op. De Hoge Raad vindt dat het gerechtshof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom P. voor die hardhandige behandeling geen strafvermindering ten deel viel.

Naar het optreden van de politie rond de aanhouding van de verdachte loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. Het hof Amsterdam heeft op 17 juli 2019 dat onderzoek gelast in een zogenoemde artikel 12-procedure, de advocaat van P. had vervolging geëist.

Fietstocht

Op 29 september 2017 verdween Anne Faber tijdens een fietstocht. Op 9 oktober 2017 werd de verdachte aangehouden naar aanleiding van een match tussen zijn dna-profiel en een dna-profiel dat was aangetroffen op de inmiddels gevonden jas van de vrouw. Op 11 oktober 2017 verklaarde de verdachte waar hij het lichaam van het slachtoffer had begraven, waarna haar lichaam op die plaats ook is aangetroffen. Het hof vond – net als de rechtbank – bewezen dat P. de vrouw heeft verkracht, haar van haar vrijheid heeft beroofd en heeft gedood. Ook werd hij veroordeeld voor mishandeling van vijf medewerkers van het Pieter Baan Centrum.

De andere cassatieklachten slagen niet omdat de Hoge Raad vindt dat deze klachten ongegrond zijn en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproepen. Er is geen motivatie gegeven.