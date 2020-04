Vier ton cocaïne gepakt op volle zee (VIDEO)

De Spaanse autoriteiten hebben op een vrachtschip ten westen van Galicië vier ton cocaïne in beslag genomen. Er zijn 28 mensen gearresteerd.

Het schip 15 bemanningsleden aan boord en voer onder Togolese vlag. Een vaartuig van de Spaanse marine heeft het schip afgelopen weekend geënterd op ruim 300 zeemijlen ten westen van de Spaanse regio Galicië. Naast 15 opvarenden zijn er op het Spaanse vasteland nog 13 aanhoudingen geweest. Aan boord waren één Spanjaard en 14 mensen uit uit Bangladesh en Nepal.

Volgens de Spaanse Nationale Politie gaat het om leden het grootste criminele netwerk in Galicië, een gebied met een rijke traditie aan drugssmokkelaars.

Er liep sinds zes maanden een onderzoek naar het transport door justitie in Pontevedra. Er is samengewerkt met de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA), de Britse National Crime Agency en de Colombiaanse drugspolitie (DIRAN).

De verdachten beschikten in Spanje over een groot aantal boten en voertuigen en over opslagloodsen in Noord-Portugal en in de streek rond Pontevedra. Op zeker moment werd in observaties door de politie vastgesteld dat de groep kennelijk een grote operatie aan het voorbereiden was. Om erachter te komen op welk schip de drugs was geladen werkten de Spanjaarden samen met autoriteiten in het buitenland. Uiteindelijk bleek het schip met de Togolese vlag begin april in Colombia te hebben geladen.

Er zijn in Spanje 21 doorzoekingen gedaan. Vijf speedboten en talrijke auto’s zijn in beslag genomen. Volgens de Spaanse politie zijn meer arrestaties niet uitgesloten.

