Vierde aanhouding na afrekening op station in Purmerend

De politie heeft in Amsterdam een nieuwe verdachte aangehouden, in verband met het eerdere schietincident bij het treinstation in Purmerend.

Beperkingen

Het gaat om een 15-jarige jongen uit de hoofdstad die woensdagmiddag in zijn woonplaats werd gearresteerd. Hij zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben.

Zwaargewond

Het is een vierde aanhouding in de zaak, na het schietincident bij NS Station Purmerend op 12 februari. Daarbij kwam een 19-jarige man uit Purmerend om het leven. Een man uit Medemblik raakte zwaargewond.

De politie hield al een 16-jarige jongen aan in verband met de zaak. Deze zit nog vast.

Op 14 februari deed de politie nog twee aanhoudingen, waarna een 18-jarige jongen vast bleef zitten, terwijl de andere verdachte later werd vrijgelaten.

Een van de verdachten maakte foto’s van de stervende jongen.

Conflict

De politie vermoedt dat een conflict tussen jongeren in Purmerend mogelijk de aanleiding is geweest van het schietincident. Dit wordt verder onderzocht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, laat ze donderdag weten in een bericht.