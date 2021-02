Vierde verdachte (20) opgepakt voor liquidatie in Amstelveen

Print This Post

Een arrestatieteam heeft vrijdag in Amsterdam een 20-jarige Amsterdammer aangehouden in het onderzoek naar de liquidatie van Rachid Kotar. De man wordt ervan verdacht een van de schutters te zijn geweest. Kotar (39) werd op 12 december 2019 bij een sportschool in Amstelveen doodgeschoten voor de ogen van zijn 5-jarig zoontje.

De 20-jarige verdachte is ingesloten voor nader onderzoek en zal maandag worden voorgeleid voor de rechter-commissaris. Vorige week werd in de zaak een 18-jarige man uit Amsterdam aangehouden nadat hij zichzelf meldde op het politiebureau. Hij is vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris nadat eerder zijn foto verscheen bij Opsporing Verzocht.

In het najaar van 2020 waren in deze zaak al twee verdachten aangehouden. Er loopt momenteel een rechtszaak tegen deze twee uitvoerders van de liquidatie: Jonathan C. en Saifeddine M..

De politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.