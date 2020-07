Viervoudig moordenaar krijgt geen gratie

Connect on Linked in

De viervoudig moordenaar Loi Wah C. moet zijn in 1989 opgelegde levenslange straf uitzitten. Voor de zesde keer is een gratieverzoek van hem afgewezen. C. (62) vermoordde in 1987 vier leden van een Chinees gezin, een vader, moeder, 5-jarige meisje en een baby.

Dat gebeurde op de Statensingel in de Rotterdamse wijk Blijdorp.

Het gerechtshof in Den Haag gaf vorig jaar een positief advies over het zesde gratieverzoek maar minister Sander Dekker van Rechtsbescherming wees het af. Loi Wah C. werd ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Het rapport werd bij het gratieverzoek gevoegd.

In 2014 besloot de rechter dat C. in aanmerking moest komen voor resocialisatie. Dat leidde tot begeleide en onbegeleide verloven. Loi Wah C. gaat inmiddels maandelijks op onbegeleid verlof.