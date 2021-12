Vijf jaar geëist tegen verdachte van pgp-dienst

Connect on Linked in

Justitie heeft dinsdag vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen een man die versleutelde telefoons leverde die werden gebruikt door criminelen. De man wordt ook verdacht van witwassen, omdat afnemers hem contant betaalden.

Handel

De verdachte in de zaak met de naam 26Sassenheim is een 56-jarige Huizenaar die in Oostenrijk woont. Politie en justitie kwamen de handel in de telefoons op het spoor nadat deze PGP Safe-toestellen in tientallen andere opsporingsonderzoeken naar de georganiseerde misdaad opdoken. In 2015 startte men daarom dit strafrechtelijk onderzoek.

Bewijs

Op 9 mei 2017 viel het doek voor PGP Safe. In Nederland, Costa Rica, Duitsland en Oostenrijk vonden er gelijktijdig doorzoekingen plaats en werd bewijs veiliggesteld. Het materiaal bevatte onder meer PGP-berichten van gebruikers en keys, waarmee berichten konden worden ontsleuteld.

In Nederland werden de Huizenaar en zijn compagnon die dag aangehouden door de politie. Ook is beslag gelegd op dure auto’s, zo’n 2 miljoen euro in contanten, twee miljoenenpanden in Amsterdam en Berkhout, administratie, telefoontoestellen en een usb-stick met een namenlijst van klanten en uitgevoerde wis-verzoeken.

Toen gaf ook een anonieme bron bij Crimesite aan dat inmiddels ‘90%’ van de in Costa Rica gevonden berichten waren gekraakt en leesbaar zouden zijn. Het ging toen om in totaal 400.000 berichten.

Witwassen

Het doel van verdachten was, volgens het OM, heel veel geld verdienen. Er werd tegen contante betaling verkocht aan doorverkopers en particulieren. Dat contante geld werd vervolgens witgewassen via verschillende bedrijven.

In de loop der tijd werden steeds nieuwe constructies bedacht om van het contante geld af te komen. De officier van justitie dinsdag op de zitting: ‘Er werd een rookgordijn opgetrokken om het rondpompen van geld te verhullen en zelf buiten schot te blijven.’

Overtreding

De zaak tegen de compagnon van de verdachte, een zeventiger uit Amsterdam, met wie de Huizenaar samenwerkte, is aangehouden op verzoek van de verdediging. De verdachten wordt onder meer witwassen, overtreding van de telecommunicatiewet en valsheid in geschrifte verweten.

Het Openbaar Ministerie denkt overigens dat Ridouan Taghi en zijn medeverdachten in de lopende zaak Marengo ook gebruik maakten van deze pgp-dienst, om hun vermeende moordopdrachten te geven. De rechtbank moet hier nog over oordelen.